В Пентагоне довольны тем, как прошли удары по Ирану, собирают данные о нанесенном уроне

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Удары США по иранским ядерным объектам прошли в соответствии с планом и нанесли ущерб, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет.

"Удары пришлись туда, куда планировалось, эффект от них - тот, который мы ожидали", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам министра обороны США, Пентагон в настоящее время собирает данные для точной оценки того, насколько серьезный ущерб удалось причинить.

"Если говорить о Фордо, то мы считаем, что смогли добиться уничтожения возможностей (по обогащению ядерного топлива - ИФ)", - добавил Хегсет. Он не стал уточнять, насколько серьезным, по мнению США, может быть ущерб на этом объекте.

США в ночь на воскресенье нанесли удары по иранским ядерным объектам Натанз, Фордо, а также - по объекту в Исфахане.

Фордо - завод по обогащению топлива, расположен рядом с городом Кум (150 км к югу от Тегерана). Он построен в гористой местности и находится под землёй. По оценкам, глубина залегания составляет около 80-100 м. Именно этот ядерный объект считается наиболее защищенным в Иране.

Натанз - крупнейший центр по обогащению урана в Иране, включает в себя два завода: опытный и промышленный. Частично размещён под землёй. Подземные объекты защищены бетонным щитом толщиной около 7,6 м.