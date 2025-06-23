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Интерфакс-АВН

США уничтожили ядерную программу Ирана, утверждают в Пентагоне

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Бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit
Бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit сбрасывает авиабомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Источник изображения: rg.ru

Применили 14 бетонобойных бомб и 20 крылатых ракет против иранских ядерных объектов

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Операция Соединенных Штаты по уничтожению трех иранских ядерных объектов проведена с "ошеломляющим успехом", заявил на брифинге в воскресенье министр обороны США Пит Хегсет.

"Мы уничтожили иранскую ядерную программу", - сказал он, напомнив, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Иран не должен получить ядерное оружие.

Со своей стороны председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Дэн Кейн сообщил, что в рамках операции Midnight Hammer США применили 14 мощных бетонобойных авиабомб GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator - MOP) и более 20 крылатых ракет Tomahawk морского базирования.

В этих целях были задействованы семь стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit, поднявшихся с континентальной части США, а также подводная лодка, находившаяся в зоне ответственности Центрального командования ВС США.

Согласно представленной генералом схеме, семь стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit нанесли удары после 18 часового трансатлантического перелета и пролета над Средиземноморьем и Ближним Востоком с помощью самолетов-заправщиков. Безопасность бомбардировщиков обеспечивали истребители пятого и четвертого поколения.

При этом генерал указал, что не было зафиксировано ни одного пуска ракет ПВО Ирана. "Судя по всему, иранские системы ПВО нас не видели", - отметил он.

По словам генерала, все три иранских ядерных объекта были серьезно повреждены и разрушены.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
B-2 Spirit
BGM-109 Tomahawk
GBU-57
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
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