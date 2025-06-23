Удары США по Ирану могут привести к вовлечению Вашингтона в затяжной конфликт и привести в дальнейшем к скачку цен на нефть - российский эксперт

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Удары США по ядерным объектам Ирана означают, что президент Дональд Трамп пошел на риск прямого участия Вашингтона в затяжном ближневосточном конфликте, между тем, это решение может привести к скачку цен на нефть, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

"Трамп переступил "красную линию". Налицо угроза очень крупного военного конфликта. Иран может нанести ответный удар по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Соответственно, Соединенные Штаты будут наносить новые удары на ответ иранцев. Это будет означать втягивание Вашингтона в затяжной вооруженный конфликт", - сказал Батюк в воскресенье "Интерфаксу".

"То, что мы сейчас наблюдаем, можно считать победой "глубинного государства". Многие ожидали, что Трамп воздержится от нанесения удара, но президент позволил втянуть себя в эту авантюру, последствия которой могут быть самыми непредсказуемыми", - отметил собеседник агентства.

Трамп своим решением нанести удары по Ирану рискует ослабить свои позиции в США, полагает эксперт.

"Все это может оказать очень сильное негативное влияние на позиции самого Трампа в том случае, если конфликт США с Ираном приведет к скачку цен на нефть. Цена на нефть в Соединенных Штатах - это святое, это как цена на хлеб в России. Последствия для американской администрации, допустившей такую ситуацию, могут быть самыми тяжелыми", - сказал Батюк.