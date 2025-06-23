Медведев считает, что США ничего не добились своими ночными ударами по иранским ядерным объектам

Абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Американские удары по иранским ядерным объектам почти не нанесли им ущерба, но теперь Тегеран продолжит работу над получением ядерного оружия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Чего добились американцы своим ночным ударом по трём точкам в Иране? Критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно. Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать - и будущее производство ЯО - будет продолжено", - написал он в своем Telegram-канале.

Также Медведев отметил, что "ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.

Еще одним последствием американских ударов зампред Совбеза отметил, что "США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции".

"Политический режим Ирана сохранён, причём с высокой степенью вероятности он стал сильнее. Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал", - продолжил он.

Медведев также отметил, что "абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США".