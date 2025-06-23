В Великом Новгороде откроется новое производство дронов: «Калашников» и «Ушкуйник» подписали соглашение о создании совместного предприятия

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Массовое производство беспилотников для российской армии развернут в Великом Новгороде, совместное предприятие создают концерн «Калашников» и научно-производственный центр «Ушкуйник», разработавший оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский». Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«Калашников» и «Ушкуйник» подписали стратегическое соглашение о создании совместного предприятия в Великом Новгороде. Как заявили в концерне, предприятие будет выпускать FPV-дроны для СВО, другие подробности пока не сообщаются. В концерне отмечают, что создание данного предприятия должно максимально сократить сроки запуска в серию новых разработок, необходимых фронту.

Сейчас армии требуются современные решения для наступательных и оборонительных операций, которые имели бы короткий цикл разработки и внедрения. Поэтому с точки зрения оптимального сокращения сроков в цепочке «разработка-производство-применение» партнерство с «Ушкуйником» имеет очевидные преимущества.

— заявил глава «Калашникова» Алан Лушников.

Напомним, что оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский» впервые появился на фронте в августе 2024 года в Курской области, хотя по планам должен был позднее и по всему фронту сразу. Беспилотник не подвержен действию РЭБ, поэтому показывает высокую эффективность в ходе применения. На сегодняшний день дрон уже прошел несколько модернизаций, получив возможность действовать на дальности свыше 20 км и в ночное время.