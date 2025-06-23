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Интерфакс-АВН

Иран заранее эвакуировал три ядерных объекта, которые подверглись американским авиаударам - СМИ

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Иранские техники работают на заводе Фордо
Иранские техники работают на заводе Фордо.
Источник изображения: © AP Photo, Vahid Salemi

Дубай. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Еще до нанесения США ударов по ядерным объектам Ирана они были эвакуированы, сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

В сообщении говорится, что "три иранских ядерных объекта были эвакуированы некоторое время назад".

В то же время, региональные власти подтвердили нанесение американскими ВВС ударов по районам расположения объектов.

"Несколько часов назад (...) часть территории ядерного полигона Фордо была атакована вражескими военно-воздушными силами", - сообщили местные власти.

Агентство Mehr информирует о работе средств ПВО в Исфахане и Кашане, взрывах, которые были слышны в Натанзе и Исфахане.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана.

"Мы провели очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз, Исфахан. Все наши самолеты покинули иранское воздушное пространство", - написал он в Truth Social.

В посте о предстоящем обращении Трамп прикрепил сообщение из социальных сетей: "С Фордо покончено".

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