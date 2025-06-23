Иран показал ролик с обозначенными приоритетными целями в Израиле, включая НИИ и оружейные заводы

Источник изображения: topwar.ru

Иранские медиа публикуют очередной ролик, в котором обозначается ряд целей на территории Израиля. В ролике говорится о том, что этими целями в ближайшее время могут стать научно-исследовательские центры и заводы. Указывается, что в общей сложности у Ирана есть полная информация о семи НИЦ (НИИ) и других объектах в Израиле, по которым в ближайшее время могут быть нанесены ракетные удары.

В видеоматериале отмечается, что вооружённые силы Ирана готовы использовать ракеты с мощными осколочно-фугасными боевыми частями, чтобы нанести этим объектам значительный ущерб.

При этом напоминается о судьбе исследовательского центра им.Вейцмана, более 40 лабораторий которого были уничтожены ракетными ударами вместе с уникальным дорогостоящим оборудованием.

Говоря о потенциальных целях для атаки - удар может быть нанесён по институту биологических исследований в Нес-Ционе. Институт занимается среди прочего изучением вопросов микробиологии и вирусологии, а также созданием ядов. Википедия пишет о том, что именно в этом институте были созданы яды (боевые отравляющие вещества), посредством которых в своё время были отравлены несколько человек из верхушки ХАМАС и других видных палестинских деятелей.

Деятельность этого института обращала на себя внимание мировых СМИ не единожды. Например, в связи со всплывшими несколько лет назад фактами испытаний в рамках секретного эксперимента «Омер-2» вакцины против вируса сибирской язвы. Причём вирус этот вводился солдатам израильской армии, которым, как потом было выяснено, не разъяснили возможных последствий эксперимента.

Также деятельность биоинститута обсуждалась после авиакатастрофы борта компании «Эль-Аль» в Амстердаме. Тогда выяснилось, что самолёт перевозил почти 200 литров диметилметилфосфоната, который используется для создания химического оружия – нервно-паралитического газа зарин. Этот груз предназначался для НИЦ в Нес-Ционе.

В Иране считают, что деятельность этого института несёт угрозу всему Ближнему Востоку.

Источник изображения: topwar.ru

Также среди целей - предприятия по производству авиабомб и ракет в Тель-Авиве, Хайфе и на востоке Израиля.