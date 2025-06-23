В ВВС Израиля полагают, что поразили примерно половину иранских установок для пуска баллистических ракет - СМИ

Иерусалим. 21 июня. ИНТЕРФАКС - В ВВС Израиля оценивают количество выведенных из строя установок для запуска баллистических ракет в Иране более чем в 200 единиц, сообщает в субботу The Times of Israel.

"В ВВС считают, что на данный момент они вывели из строя более 200 пусковых установок баллистических ракет, или примерно половину того, чем располагал Иран до конфликта", - информирует издание.

При ударах по местам запуска ракет и ракетным складам ВВС задействовали сотни самолетов и бомб. Кроме того, десятки ракетных установок удалось уничтожить при помощи беспилотников; также ликвидированы десятки человек, обслуживающих эти вооружения.