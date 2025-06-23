Гренландия пока забыта: США и Дания создают новый центр для операций НАТО с использованием БПЛА

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Конфликт на Украине показал огромное, часто решающее, значение применения беспилотных летательных аппаратов различных типов в современной войне. В этом плане страны НАТО, руководствующиеся старыми военными доктринами, неожиданно для себя оказались в роли сильно отстающих в сравнении с РФ, даже Украиной, Ираном и уж тем более Китаем. Приходится наверстывать упущенное.

Соединенные Штаты, причем совместно с Данией, у которой Трамп намеревался отобрать Гренландию, создают новый европейский центр для операций НАТО с использованием дронов. Соответствующий меморандум был подписан американской компанией компанией AeroVironment (AV) и датской и UAS Denmark, о чем 18 июня официально сообщила пресс-служба AV. Центр будет открыт в датском городе Оденсе.

Это соглашение расширяет региональное присутствие AV после заключения в феврале 2025 года рамочного соглашения с организацией по закупкам и материально-техническому обеспечению Министерства обороны (DALO) Дании, подчеркивая приверженность компании быстрому развитию решений в области разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) для союзных сил.

Это сотрудничество не только ускоряет сроки развертывания БПЛА AV в Дании, но и повышает оперативную совместимость и готовность сил НАТО, действующих в регионе, пишет онлайн-издание военной тематики Global Defense News. Благодаря этому доступу американская компания может проводить реальные тренировки и эксперименты, включающие в себя многоплановые операции, стратегии C-UAS и интегрированные рабочие процессы «сенсор-стрелок», которые являются важнейшими элементами современных оперативных доктрин альянса.

Дания уже использует тактический беспилотник AeroVironment RQ-20 Puma, который был принят на вооружение королевской армии в 2012 году и модернизирован до версии Puma AE II в 2016 году. Совсем недавно Дания завершила крупную закупку БПЛА AeroVironment JUMP 20 (на фото) с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) в рамках десятилетней программы, подписанной в феврале 2025 года. Данный беспилотник будет поддерживать разведывательные миссии в стратегически важных для Дании районах, включая Арктику и морское наблюдение. Первые поставки систем JUMP 20 планируется начать в 2025 году.

По мере роста европейских оборонных бюджетов и усиления внимания союзников по НАТО к беспилотным системам и возможностям искусственного интеллекта сотрудничество AV-UAS в Дании становится всё более значимым. Оно позволяет быстро создавать прототипы, интегрировать системы в масштабах коалиции и служит масштабируемой моделью для будущего государственно-частного оборонного сотрудничества в Европе.

Для AeroVironment это соглашение — нечто большее, чем просто географическое расширение. Это стратегическое включение в оборонную структуру Европы в то время, когда готовность, совместимость и технологическое превосходство имеют первостепенное значение, уточняет Global Defense News.

Конечно, не обошлось и без упоминания «российской угрозы». Издание отмечает, что Дания стала ключевым государством на передовой линии НАТО, решительно реагируя на усиление напряженности в отношениях с Россией в Балтийском море. В 2025 году Копенгаген объявил о развертывании беспилотных парусных дронов в Балтийском море для мониторинга и защиты подводной инфраструктуры на фоне опасений по поводу саботажа, связанного с «теневой морской деятельностью России». Кроме того, Дания инвестирует более 600 миллионов долларов в приобретение современных судов наблюдения, предназначенных для защиты своих проливов и повышения осведомленности о ситуации в регионе.