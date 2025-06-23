Войти
Военное обозрение

Гренландия пока забыта: США и Дания создают новый центр для операций НАТО с использованием БПЛА

628
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Конфликт на Украине показал огромное, часто решающее, значение применения беспилотных летательных аппаратов различных типов в современной войне. В этом плане страны НАТО, руководствующиеся старыми военными доктринами, неожиданно для себя оказались в роли сильно отстающих в сравнении с РФ, даже Украиной, Ираном и уж тем более Китаем. Приходится наверстывать упущенное.

Соединенные Штаты, причем совместно с Данией, у которой Трамп намеревался отобрать Гренландию, создают новый европейский центр для операций НАТО с использованием дронов. Соответствующий меморандум был подписан американской компанией компанией AeroVironment (AV) и датской и UAS Denmark, о чем 18 июня официально сообщила пресс-служба AV. Центр будет открыт в датском городе Оденсе.

Это соглашение расширяет региональное присутствие AV после заключения в феврале 2025 года рамочного соглашения с организацией по закупкам и материально-техническому обеспечению Министерства обороны (DALO) Дании, подчеркивая приверженность компании быстрому развитию решений в области разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) для союзных сил.

Это сотрудничество не только ускоряет сроки развертывания БПЛА AV в Дании, но и повышает оперативную совместимость и готовность сил НАТО, действующих в регионе, пишет онлайн-издание военной тематики Global Defense News. Благодаря этому доступу американская компания может проводить реальные тренировки и эксперименты, включающие в себя многоплановые операции, стратегии C-UAS и интегрированные рабочие процессы «сенсор-стрелок», которые являются важнейшими элементами современных оперативных доктрин альянса.

Дания уже использует тактический беспилотник AeroVironment RQ-20 Puma, который был принят на вооружение королевской армии в 2012 году и модернизирован до версии Puma AE II в 2016 году. Совсем недавно Дания завершила крупную закупку БПЛА AeroVironment JUMP 20 (на фото) с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) в рамках десятилетней программы, подписанной в феврале 2025 года. Данный беспилотник будет поддерживать разведывательные миссии в стратегически важных для Дании районах, включая Арктику и морское наблюдение. Первые поставки систем JUMP 20 планируется начать в 2025 году.

По мере роста европейских оборонных бюджетов и усиления внимания союзников по НАТО к беспилотным системам и возможностям искусственного интеллекта сотрудничество AV-UAS в Дании становится всё более значимым. Оно позволяет быстро создавать прототипы, интегрировать системы в масштабах коалиции и служит масштабируемой моделью для будущего государственно-частного оборонного сотрудничества в Европе.

Для AeroVironment это соглашение — нечто большее, чем просто географическое расширение. Это стратегическое включение в оборонную структуру Европы в то время, когда готовность, совместимость и технологическое превосходство имеют первостепенное значение, уточняет Global Defense News.

Конечно, не обошлось и без упоминания «российской угрозы». Издание отмечает, что Дания стала ключевым государством на передовой линии НАТО, решительно реагируя на усиление напряженности в отношениях с Россией в Балтийском море. В 2025 году Копенгаген объявил о развертывании беспилотных парусных дронов в Балтийском море для мониторинга и защиты подводной инфраструктуры на фоне опасений по поводу саботажа, связанного с «теневой морской деятельностью России». Кроме того, Дания инвестирует более 600 миллионов долларов в приобретение современных судов наблюдения, предназначенных для защиты своих проливов и повышения осведомленности о ситуации в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Иран
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Арктика
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 20:57
  • 372
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 23.06 20:29
  • 1029
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.06 15:31
  • 3
В зоне СВО заметили тяжелый БТР «из Безумного Макса»
  • 23.06 15:30
  • 9486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.06 13:32
  • 1
Матвиенко считает, что женщины должны чаще летать в космос
  • 23.06 10:52
  • 1494
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.06 10:47
  • 1
Европейские ракеты нового поколения
  • 23.06 10:23
  • 74
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 23.06 09:49
  • 18
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 23.06 05:38
  • 0
В связи с небольшой дискуссией о ПВО.
  • 23.06 02:23
  • 1
Россия и Индонезия намерены развивать военное и военно-техническое сотрудничество
  • 23.06 00:42
  • 0
Ответ на "РФ предлагала Ирану сотрудничать в области ПВО, иранская сторона не проявила интерес - Путин"
  • 22.06 21:32
  • 0
По поводу "Вместо Ирана должна была быть Россия: подлый удар по Калининграду сорвался"
  • 22.06 15:13
  • 43
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 22.06 15:02
  • 316
Космонавтика Илона Маска