Вступление США в военную кампанию против Ирана затронет всех - глава иранского МИД

Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Глава иранского МИД Ирана Аббас Аракчи в субботу заявил, что если США присоединятся к ударам Израиля по Ирану, то опасные последствия такого шага будут ощущаться повсеместно.

"К сожалению, мы слышали, что США могут присоединиться к агрессии. Это было бы очень прискорбно и очень, очень опасно для всех", - приводит Sky news слова Аракчи, сказанные "на полях" встречи Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества

Министр отметил, что перед возобновлением диалога надо остановить удары Израиля. "Очевидно, я не могу отправиться на переговоры с США, когда наш народ - под бомбардировками при поддержке США", - сказал он.

Аракчи добавил, что в Тегеране пришли к выводу: США с самого начала поддерживали военную операцию Израиля.

Ранее Аракчи в интервью телеканалу NBC News заявил, что Тегеране испытывают проблемы с доверием к Вашингтону после того, как Израиль нанес удар по Ирану перед шестым раундом ирано-американских переговоров. Аракчи не исключил, что Вашингтон использовал переговоры, чтобы скрыть подготовку к израильским ударам.