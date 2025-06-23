"Россия не намерена уступать": мировые СМИ о выступлении Путина на пленарной сессии ПМЭФ

"Речь Путина стала своего рода манифестом о построении нового мира", "российский лидер напомнил, что считает русских и украинцев одним народом", "несмотря на мирные переговоры, у России нет намерения уступать ни на поле боя, ни за переговорным столом", — пишут мировые издания

Турция

Türkiye: "Выступление Путина было необычным во всех отношениях. Речь Путина стала своего рода манифестом о построении нового мира. В ней прозвучали очень жесткая критика в адрес Запада, предупреждение Европе "опомниться" и призыв воспользоваться возможностями, которые появились в Азии. Это было всеобъемлющее выступление, как и речь, произнесенная им на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Путин отметил, что конец однополярного мира — неоспоримый факт. Он подчеркнул, что США не извлекли уроков из событий последних 30 лет и что появились новые и напористые центры силы, каждый со своими политическими системами и моделями развития".

Австралия

ABC: "Путин предупредил, что наступающие российские войска могут взять город Сумы, чтобы создать буферную зону вдоль границы… Российский лидер напомнил, что считает русских и украинцев одним народом, заявив, что в этом смысле вся Украина принадлежит России. Очевидно, Москва, контролирующая сегодня примерно 20% украинской территории, хотела бы, чтобы Украина приняла и осознала существующую реальность, если, конечно, желает получить хотя бы шанс на установление мира".

Sky News Australia: "Похоже, несмотря на мирные переговоры, Россия не намерена отступать ни на поле боя, ни за столом переговоров, и Москва больше не слишком беспокоится о том, чтобы расстроить Трампа. Короче говоря, русские хотят получить все".

The Australian: "Растущие территориальные амбиции Кремля… очень разозлят Зеленского, который и до того обвинял Россию в нежелании прекращать боевые действия. Однако в Кремле, похоже, считают, что, сопротивляясь, Киев сам создает себе проблемы".

The Canberra Times: "Путин заявил, что… вся Украина принадлежит, в определенном смысле, России и напомнил, что его армия уже контролирует пятую часть украинской территории, включая Крым, Луганскую область и более 70% Донецкой, Запорожской и Херсонской, а также фрагменты Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Путин указал на отказ Киева от обязательств, принятых на себя после распада Советского Союза. Кремлевский лидер желал бы, чтобы Киев принял реалии, очевидно имея в виду фактический контроль России над частью украинской территории".

Индия

Hindustan Times: "В своем мощном обращении Путин выступил с посланием, которое многие восприняли как прямое предупреждение президенту Трампу и западным лидерам. Путин подчеркнул, что формирующийся новый мировой порядок не управляется Россией или Китаем, а "возникает естественным образом, это все равно, что восход Солнца". Он заявил, что Россия и Китай просто способствуют созданию более сбалансированной глобальной системы".

Wion: "Президент России ведет переговоры с Израилем и Ираном о прекращении кровопролития по истечении двухнедельного срока, установленного Трампом. Путин сказал, что он делится с обеими странами идеями по прекращению войны… Кремль занял твердую позицию в оказании Тегерану дипломатической поддержки".

Япония

Asahi shimbun: "Путин допустил возможность взятия Сум — столицы северо-восточного региона Украины. Судя по всему, это было попыткой оказать еще большее давление на Украину, которая находится на грани фактической капитуляции".

Великобритания

Sky News: "Путин сделал одно из самых жестких заявлений по Украине… Оно прозвучало очень целенаправленно: несмотря на мирные переговоры, у России нет намерения уступать ни на поле боя, ни за переговорным столом. Это показывает, что Москва не сильно обеспокоена тем, насколько из-за этого расстроится Трамп. Американский лидер, похоже, дистанцировался от попыток посредничества в конфликте, но все еще стремится к более теплым отношениям с Москвой. Так что эти заявления также демонстрируют уверенность Путина в том, что ситуация складывается в его пользу".

Франция

Les Echos: "На фоне риска рецессии президент РФ обозначил в пятницу "красную черту". Он заявил, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы российская экономика в эту рецессию скатилась...".

La Dépêche: "Стоицизм Путина стал привычен. С начала [СВО] на Украине… Путин реагировал только со спокойствием и оптимизмом. Не будучи склонным к фатализму, Путин потребовал приложить все необходимые усилия, чтобы не допустить негативного исхода (для экономики — прим. ТАСС)".

ФРГ

ZDF: "Путин говорил о процветании российской экономики в речи в своем родном городе... Рост тесно связан с [СВО] на Украине... Западные страны были упомянуты лишь вскользь".

DPA: "Путин хочет и дальше развивать оборонную промышленность как основу отечественной экономики. Глава Кремля на ПМЭФ потребовал, чтобы опыт боевого применения оружия был учтен при дальнейшем развитии индустрии".

BILD: "Китай — один из ближайших союзников России — не участвует в санкциях, введенных против Москвы в связи с [СВО] на Украине. Соответственно, велик и интерес главы Кремля к поддержанию тесных связей с Пекином — за пределами чисто экономических".

ЕС

Европейское издание Politico: "Путин предупредил своих чиновников, чтобы их усилия по охлаждению экономики, доведенной до перегрева военными расходами, не вышли за рамки и не привели ее к рецессии… Путин сослался на статистику, показывающую, что валовой внутренний продукт все еще растет… Однако аналитики отмечают, что это полностью связано с постоянно увеличивающимися объемами производства в оборонном секторе... Путин не дал повода считать, что экономические [аспекты] вот-вот заставят пойти на какое-либо примирение с Западом по поводу судьбы Украины".

Вьетнам

Tuoi tre: "Путин назвал важнейшей задачей сделать так, чтобы экономика России вышла на сбалансированную траекторию роста. Его замечания стали четким посланием министрам и руководству Центрального банка, присутствовавшим на мероприятии".