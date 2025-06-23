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Интерфакс-АВН

Путин отметил вклад Антитеррористического центра стран СНГ в борьбу с глобальными угрозами современности

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Антитеррористического центра государств - участников (АТЦ) СНГ с 25-летием со дня образования.

"За эти годы он (Центр - ИФ) зарекомендовал себя как важное, неотъемлемое звено в системе обеспечения коллективной безопасности. Значительно укрепив свой кадровый, технический, аналитический потенциал, внёс весомый вклад в борьбу с глобальными угрозами современности - международным терроризмом и экстремизмом", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

Президент РФ отметил, что сотрудники АТЦ СНГ всегда относятся к поставленным задачам в высшей степени профессионально. По его словам, компетентность, оперативность, настойчивость в достижении намеченных целей позволяют им успешно проводить сложнейшие спецоперации, вскрывать и пресекать подрывную деятельность террористических групп, обезвреживать опасных преступников.

"В условиях бурных изменений в мире в Евразийском регионе важно наращивать взаимодействие специальных служб и правоохранительных органов в рамках Содружества, вести постоянный обмен опытом и актуальной информацией, внедрять новые модели согласованных антитеррористических действий. И конечно, беречь и развивать проверенные временем традиции сотрудничества", - заявил Путин.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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