Путин отметил вклад Антитеррористического центра стран СНГ в борьбу с глобальными угрозами современности

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Антитеррористического центра государств - участников (АТЦ) СНГ с 25-летием со дня образования.

"За эти годы он (Центр - ИФ) зарекомендовал себя как важное, неотъемлемое звено в системе обеспечения коллективной безопасности. Значительно укрепив свой кадровый, технический, аналитический потенциал, внёс весомый вклад в борьбу с глобальными угрозами современности - международным терроризмом и экстремизмом", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

Президент РФ отметил, что сотрудники АТЦ СНГ всегда относятся к поставленным задачам в высшей степени профессионально. По его словам, компетентность, оперативность, настойчивость в достижении намеченных целей позволяют им успешно проводить сложнейшие спецоперации, вскрывать и пресекать подрывную деятельность террористических групп, обезвреживать опасных преступников.

"В условиях бурных изменений в мире в Евразийском регионе важно наращивать взаимодействие специальных служб и правоохранительных органов в рамках Содружества, вести постоянный обмен опытом и актуальной информацией, внедрять новые модели согласованных антитеррористических действий. И конечно, беречь и развивать проверенные временем традиции сотрудничества", - заявил Путин.