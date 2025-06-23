Медведев не исключает возможности применения ТЯО в случае использования против РФ "грязной бомбы"

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответом России в случае использования против РФ "грязной бомбы" могло бы стать применение тактического ядерного оружия (ТЯО).

"Про возможные попытки врага создать и применить так называемую грязную бомбу, о которой вчера сказал президент. Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой: ТЯО. Его у нас хватает", - написал Медведев в своем телеграм-канале в субботу.

"Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил глава государства. О последствиях для будущей жизни и об экологии умолчу", - отметил он.