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Интерфакс-АВН

Лукашенко: при новых гибридных угрозах будет возрастать роль Антитеррористического центра стран СНГ

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АТЦ
Антитеррористический Центр (АТЦ) СНГ.
Источник изображения: admiral2011.blogspot.ru

Минск. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил возрастающую роль Антитеррористического центра государств - участников СНГ в современном мире.

"Убежден, что в условиях, когда в мире постоянно растет геополитическая нестабильность и возникают новые гибридные угрозы, значение и роль Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств будет только возрастать", - заявил белорусский президент.

В своем поздравлении с 25-летием со дня образования центра он отметил наличие всех возможностей для усиления общего экспертного, научного и информационно-аналитического потенциала, а также для того, чтобы еще более интенсифицировать информационный обмен и консолидировать совместные усилия по сохранению мира и безопасности на пространстве Содружества Независимых Государств.

"Время подтвердило правильность принятого четверть века назад решения о создании мощной, эффективной структуры для защиты стран Содружества Независимых Государств от разного рода террористических угроз", - заявил Лукашенко.

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