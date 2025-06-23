Владимир Зеленский назначил нового командира, чтобы утолить кадровый голод в ВСУ (Financial Times, Великобритания)

FT: Зеленский снова начал кадровую перестановку на фронте

Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками, чтобы ускорить мобилизацию, пишет Financial Times. Скоро шуту, возможно, не нужно будет заниматься кадровыми перестановками на фронте, потому что менять уже будет некого, отмечает издание.

Фабрис Депре (Fabrice Deprez)

Геннадию Шаповалову предстоит ускорить мобилизацию и улучшить подготовку на фоне набирающего силу летнего наступления России.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками. При помощи рокировок в высшем военном руководстве Киев рассчитывает ускорить мобилизацию, чтобы противостоять летнему наступлению России.

Геннадий Шаповалов, прежде работавший с западными союзниками Украины, был назначен почти через три недели после того, как его предшественник Михаил Драпатый был переведен на другую должность вместе с рядом других высших офицеров. Шаповалов также будет курировать мобилизацию, омраченную рядом проблем, несмотря на постоянные призывы Вашингтона и других столиц снизить призывной возраст для мужчин.

“Изменения назрели, это очевидно”, — сказал Зеленский в четверг вечером, объявляя о назначении.

Вопрос пополнения личного состава обострился для Киева за последние месяцы, поскольку Россия ужесточила атаки вдоль всей тысячекилометровой линии фронта и продвигается на севере и востоке страны. Но попытки реформировать процесс мобилизации и подготовки новобранцев продвигаются в лучшем случае вяло.

Прошлогодние реформы облегчили недовольным солдатам перевод в другую бригаду. Киев также пытается решить проблему массового дезертирства, отменив уголовную ответственность для тех, кто добровольно вернулся на оставленные позиции.

Но всеобщая мобилизация остается непопулярной, и Зеленский неоднократно отказывался снижать призывной возраст, который составляет 25 лет, вопреки давлению Запада.

В феврале Киев запустил новый формат службы по контракту, чтобы привлечь мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Новая схема предлагает финансовые стимулы, включая единовременные выплаты в размере 4 тысяч евро и возможность уволиться со службы всего через год.

Но даже эта программа забуксовала. За несколько недель удалось привлечь всего около 500 новобранцев, признал в апреле военный советник президента Павел Палиса.

После своего ухода предшественник Шаповалова Драпатый выступил с изрядной критикой сухопутных войск. По собственному признанию, приступив к работе в штабе в ноябре, он столкнулся с “атмосферой страха, безынициативностью, нежеланием выслушивать замечания, безразличием к кадровым вопросам, претензиями на дисциплину и глубоким разрывом между штабом и подразделениями”.

Драпатый, опытный полевой генерал и бывший командующий сухопутными войсками, был назначен командующими Объединенными силами — эта командная структура ориентирована на операции на передовой.

В рамках кадровых перестановок этом месяце Зеленский также сменил руководителей десантных войск и недавно созданных Силы беспилотных систем — отдельного рода войск, специализирующихся на применении беспилотников и боевых роботов.

Генеральный штаб Украины заявил, что новому командующему сухопутными войсками предстоит “повысить боеспособность армии, а также улучшить систему мобилизации и подготовки военнослужащих”.

Ранее 47-летний Шаповалов занимал должность представителя Украины при командовании НАТО в немецком Висбадене, где он координировал поставки оружия и военную помощь Киеву. Он также отвечал за оперативное командование военными операциями на юге Украины, включая прифронтовую Херсонскую область, с апреля 2024 года по начало 2025 года.

Опыт Шаповалова в Висбадене теперь “должен быть реализован” в сухопутных войсках Украины, заключил Зеленский.