Артем Жога: представленные на форуме "Патриоты Урала" изделия уже выполняют боевые задачи - Интервью ТАСС

Бывший командир батальона ополчения ДНР "Спарта", полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал ТАСС о том, как один из главных российских округов-доноров справляется с санкционным давлением и проблемой нехватки кадров, а также об адаптации ветеранов спецоперации через спорт и поддержке уральских волонтеров, помогающих бойцам СВО и их родным.

— Артем Владимирович, одна из ключевых отраслей экономики УрФО — это нефтегазовый сектор. Расскажите, как в условиях санкций, беспрецедентного давления чувствует себя эта отрасль на Урале?

— Да, Уральский федеральный округ — это ключевой поставщик углеводородов, ведь здесь добывается 40% нефти от общей добычи в Российской Федерации и 80% газа. В условиях санкционного давления со стороны международного сообщества наши производители находят новые пути реализации своей продукции, новые рынки сбыта. Сейчас вызовом для отрасли является то, что более 60% запасов нефти Российской Федерации являются трудноизвлекаемыми. Соответственно, ведется большая работа по применению новых технологий в сфере добычи, разработке и внедрению новых методов, выработке стимулирующих механизмов, чтобы развить этот сектор.

Полпредство поддерживает всех производителей нефтегазовой отрасли, реализуются программы как федеральные, так и региональные. Мы полностью погружены в их работу, помогаем. Сам регулярно посещаю компании — в этом направлении идет огромная работа.

— Говоря об экономике, невозможно не задать вопрос о проблеме нехватки кадров. Какова она в УрФО? В последние полгода сократился или увеличился дефицит кадров?

— Ситуация с кадрами сложная во всей стране. Для решения данной задачи существует очень много мер поддержки федерального и регионального уровня.

Действуют программы по повышению квалификации, обучению сотрудников. Идет серьезная поддержка специального профессионального образования, потому что анализ показывает: до 80% от общей потребности промышленных предприятий составляют именно рабочие специальности. Популяризация среднепрофессионального образования ведет к закрытию нехватки кадров. Программы, которые мы проводим совместно с предприятиями, правительствами регионов, помогают решать эти вопросы.

Благодаря этому, к примеру, в секторе обрабатывающих производств за последние полгода ситуацию с кадровой потребностью удалось стабилизировать. Сегодня около 1,7 млн человек трудится в промышленном секторе УрФО.

— Также вы поднимали вопрос о том, что важно модернизировать рабочие места на заводах, адаптируя их под потребности наших ребят с СВО, ведь иногда речь идет об ограничениях возможностей здоровья. Как ведется эта работа на предприятиях округа?

— Есть поручения президента по адаптации и социализации военнослужащих — участников специальной военной операции. Утвержден План мероприятий по стимуляции уровня их трудоустройства. Он предусматривает комплекс мер по повышению квалификации, переобучению, получению новых компетенций и навыков. Кроме того, в рамках национального проекта "Кадры" для работодателей предусмотрена федеральная поддержка при создании таких специальных рабочих мест — субсидии в размере до 200 тыс. рублей на каждое. Поэтому предприятия включаются в эту повестку. Создаются рабочие места для ребят с ранениями, которые ограничивают их возможности.

— Про поддержку военнослужащих: вы просили глав регионов и власти на местах обращать больше внимания на запрос со стороны волонтеров — они знают, что именно нужно нашим военным, и нужно больше откликаться на это. В том числе для этих целей была создана специальная площадка — форум "Патриоты Урала". Как она работает, удается ли найти контакт между волонтерами и властями?

— В октябре прошлого года, когда я только приехал на Урал в должности полпреда, я получил очень много обращений во "ВКонтакте" — от волонтеров и неравнодушных людей, которые помогали фронту, производили технические средства для ведения боевых действий. Был огромный запрос по поводу встреч. Волонтеры рассказывали о трудностях, с которыми они сталкивались, и было принято решение организовать мероприятие со всеми активистами — так родилась мысль создать форум.

Первый мы провели в Верхней Пышме Свердловской области, он собрал около 500 человек. В принципе, многие вопросы, которые были у людей, решались непосредственно на его площадке. Потому что мы привлекли также администрацию, правительство, были включены и департаменты полпредства в эти вопросы.

Второй форум мы провели уже в Челябинской области, в стенах завода "Урал", — довольно-таки тоже плодотворно прошел, участвовали не только наши шесть регионов Уральского федерального округа, были подключены 11 регионов страны. Получился уже не только "Патриоты Урала", а "Патриоты России". Также были привлечены специалисты Народного фронта, которые проводят технический совет и дают рекомендации по необходимости того или иного изобретения народного ВПК. Более того, многие изделия, которые были представлены на площадке форума, уже выполняют боевые задачи, законтрактованы и облегчают нашим ребятам работу на фронте. Также создан чат "Патриоты Урала", в котором люди между собой общаются, делятся какими-то проблемными вопросами — мы их решаем. А 27 июня будет уже третий форум в Ельцин-центре в Екатеринбурге, его тематикой будет психологическая помощь, социализация военнослужащих — участников СВО, а также помощь семьям наших ребят, которых мы, к сожалению, потеряли.

— Вы уделяете вопросу адаптивного спорта большое внимание. Как считаете, могут ли предприятия Урала быть вовлечены в производство специального спортивного инвентаря, который поможет нашим ребятам с особенностями развития, с травмами заниматься спортом — любительским, профессиональным? И в целом, насколько отозвалось ваше предложение уделить этому больше внимания у глав регионов Уральского федерального округа?

— Отзыв очень хороший. Это действительно нужное дело, потому что самая быстрая и легкая реабилитация ребят с фронта проходит именно через спорт, через общение, через какие-то общие мероприятия. Тем более для ребят, которые получили ранения. Главы, конечно, откликнулись на предложение.

В Ханты-Мансийске в марте прошел Кубок фонда "Защитники Отечества" по зимним видам спорта, привлекли очень много ребят. И прямо чувствовался подъем у ветеранов спецоперации — блеск в глазах. А после этого мероприятия был большой запрос от бойцов задействовать не только адаптивные виды спорта. В результате принято решение провести Кубок полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе для защитников Отечества — он пройдет в августе. Тюменская область будет принимать этот турнир. Уже заявились первые участники. Я уверен, что будут представлены очень сильные команды.

А по поводу оборудования — конечно, сейчас нужно заниматься импортозамещением. На Урале есть предприятия, которые выпускают такое оборудование. Все-таки импортные аналоги дорогие и тяжелые в закупке из-за санкций. Поэтому, в принципе, производство на Урале развивается, наращивается. Я уверен, что в скором будущем на наших площадках будет представлено очень много образцов именно для ребят, которые занимаются адаптивными видами спорта.

Юния Алеева, Мария Попова