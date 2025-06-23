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Интерфакс-АВН

Предприятия ОПК России кратно увеличили выпуск продукции - Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Санкт-Петербург. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Оборонно-промышленный комплекс России набрал хороший темп, предприятия кратно увеличили выпуск продукции и осваивают новые виды вооружений и техники, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом, наш оборонно-промышленный комплекс набрал хороший темп. Предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений и военной техники", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники образцами вооружений и оборудования, которые на практике в боевых условиях доказывают свою эффективность", - отметил он.

Президент сказал, что важно помнить и об экономической эффективности обеспечения безопасности.

"Ярким примером здесь стало внедрение систем наблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта, что позволило кардинально снизить количество правонарушений, скажем, в Москве, а также применение недорогих беспилотных летательных аппаратов, которые стали эффективным средством поражения дорогостоящей техники. Мы, разумеется, будем учитывать и наш собственный негативный опыт. Все идет в копилку для принятия нужных правильных решений в необходимом для нас направлении", - подчеркнул Путин.

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