Показаны кадры, на которых ВС Ирана при помощи дронов Shahed-136 перегружают израильскую авиацию

Источник изображения: topwar.ru

Израильские медиаресурсы публикуют кадры отражения атак иранских беспилотников. На видео запечатлена работа авиации ЦАХАЛ, выпускающей ракеты по летящим дронам-камикадзе Shahed‑136, которые летят на относительно небольшой высоте.

Однако, несмотря на то, что израильское командование отчитывается об успешных отражениях атак иранских беспилотников, следует учитывать то, что стоимость боевого вылета и ракеты кратно превышает стоимость дрона-камикадзе.

При этом возникает вполне закономерный вопрос: почему дрон, продемонстрировавший крайне высокую эффективность в зоне СВО, оказался относительно малорезультативным при ударах по израильским объектам. Хотя иранские Shahed-136 довольно редко достигают целей, они перегружают израильскую авиацию и силы ПВО, вынуждая ЦАХАЛ применять дефицитные и дорогостоящие ракеты для перехвата относительно недорогих беспилотников, запасы которых у Ирана весьма значительны.

Кроме того, стоит отметить, что, хотя «Герани» внешне похожи на иранский Shahed-136, российские беспилотники прошли глубокую модернизацию и в значительной степени адаптированы под реалии современной войны: изменены планеры, прошивки, двигатели, улучшены системы навигации и добавлены элементы защиты от РЭБ. Сегодняшняя версия «Гераней» появилась в результате постоянных доработок в боевых условиях. Кроме того, оригинальные Shahed лишены антиспуфингового алгоритма (этим объясняется тактика задействования Ираном БПЛА на малых высотах, а не на 3 км, как в случае с «Геранями»).

Ранее иранская армия сбила израильский беспилотник Hermes, координировавший действия вражеской авиации, в частности, удары ЦАХАЛ по телецентру и другим объектам.