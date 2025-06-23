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Ядерное оружие вернется в Польшу? Генерал выступил с конкретным предложением (Fakt, Польша)

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Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Dave Bezaire & Susi Havens-Bezaire

Генерал Полько: НАТО должна включить Польшу в программу "ядерного обмена"

На российскую модернизацию баз ядерного оружия в Калининградской области Польша должна ответить присоединением к натовской программе "ядерного обмена", заявил Fakt генерал Роман Полько. После краха коммунизма Варшава официально отказалась от военных ядерных амбиций, но теперь намерена к ним вернуться.

Опубликованные шведской телекомпанией SVT спутниковые снимки подтверждают, что русские активизировались в Калининградской области. По мнению генерала Романа Полько, это еще один сигнал для НАТО и Польши о том, что пора оставить позицию пассивного наблюдателя и начать реально инвестировать в сдерживание, в том числе ядерное. Польша, хотя официально и лишена собственного ядерного оружия, не является новичком в этой сфере. Напротив, история размещения атомных боеголовок на Висле восходит к временам Холодной войны.

"НАТО должно инвестировать в Польшу"

В беседе с корреспондентом подкаста Fakt LIVE генерал Роман Полько сослался на растущую угрозу со стороны России. По его мнению, Польша должна быть включена в программу Nuclear Sharing.

"Если Россия размещает ядерное оружие на территории Белоруссии, то Польша должна сегодня стать такой же страной, какой была Федеративная Республика Германия в то время, когда создавалось НАТО", — заявил Полько. Он добавил, что участие в программе не вызывает эскалацию, а реально повышает безопасность.

Бывший командир "Грома" отметил, что решения по этому вопросу не могут приниматься в рамках публичной дискуссии, а их реализация требует одного года переговоров и договоренностей с партнерами — в основном с США. "Это далекая перспектива, но начать действовать нужно уже сейчас", — подытожил он.

Станет ли Польша "атомной страной" НАТО?

Эксперты напоминают, что "ядерный обмен" не означает наличие собственного ядерного оружия. Это механизм, с помощью которого государство-член НАТО предоставляет боеголовки и инфраструктуру отдельным странам, чтобы те могли использовать их в сотрудничестве с США в случае угрозы.

В настоящее время в программе участвуют Германия, Бельгия, Италия и Нидерланды. Вступление в их ряды Польши стало бы ответом на российскую агрессию, особенно в свете размещения боеголовок в Белоруссии.

Реально ли это? Многое зависит от позиции американской администрации и решений НАТО. Что касается необходимой инфраструктуры, то в Польше она когда-то уже существовала.

Польские боеголовки? История, окутанная тайной

Еще до подписания в 1969 году Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Польша была государством, активно участвовавшим в развитии ядерных технологий. Уже в 60-е гг. в рамках секретной программы "Висла" на территории ПНР были построены три склада ядерного оружия в Подборске, Бжезнице-Колонии и Темплеве. Объекты, охраняемые несколькими сотнями сотрудников, вмещали до 288 боеголовок.

На этих складах находились, в частности, бомбы мощностью от 0,5 до 500 килотонн, готовые к использованию в случае конфликта НАТО и Варшавского договора. Оружие должно было быть передано полякам только после начала войны. Польша также имела самолеты и ракетные комплексы, приспособленные для перевозки ядерного оружия, такие как 8К11, 3Р10, а позднее Су-22 и 9К72 "Эльбрус".

Реактор вместо ракет — смена приоритетов после краха коммунизма

После краха коммунизма Польша официально отказалась от военных ядерных амбиций. Реактор "Ева" в Сверке был отключен в 1995 году, а его преемник — реактор "Мария" — до сих пор работает, но в гражданских целях. В 2006 году в рамках соглашения с США обогащенный уран из Польши был экспортирован в Россию.

Таким образом, Варшава выполнила свои обязательства по ДНЯО, сосредоточившись на мирном использовании ядерной энергии. Однако растущее давление с Востока заставляет вновь вернуться к "атомной" теме.

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