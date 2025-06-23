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Сорок месяцев конфликта на Украине не принесли перелома в противостоянии, но значительно изменили облик ВСУ, пишет сербский авиационный портал Tango Six.

В материале говорится, что благодаря беспрецедентной военной помощи Запада, Киев получил сотни единиц техники – от модернизированных советских образцов до новейших западных систем, создав уникальный «гибридный» арсенал.

Авторы издания публикуют статьи-исследования, в которых приводятся данные о переданной режиму Зеленского западной помощи. В недавней статье эксперты описали вертолётную составляющую и ПВО.

Так, по данным портала, вертолётный парк ВСУ пополнился более чем сотней машин различных типов. Основу составили проверенные советские модели: около пятидесяти Ми-8/Ми-17 из США, Хорватии, Латвии и Словакии, тридцать два ударных Ми-24/Ми-35 из Польши, Северной Македонии и Чехии.

Западные образцы представлены американскими UH-60 Black Hawk, британскими Sea King и французскими SA-330 Puma.

В свою очередь, как выразились эксперты, противовоздушная оборона Украины, несмотря на потери, остается одной из самых мощных в Европе.

Многослойная система ПВО включает семь и более батарей американских и немецких Patriot, два франко-итальянских комплекса SAMP/T и словацкий дивизион С-300 для дальнего радиуса действия. Среднюю дистанцию прикрывают двенадцать немецких IRIS-T SLM, семнадцать норвежско-американских NASAMS и три батареи Hawk от Испании и США. Ближний бой обеспечивают тысячи переносных комплексов – от американских Stinger до польских Piorun и британских Starstreak.

Артиллерийская составляющая ПВО представлена семьюдесятью восемью немецко-иорданскими Gepard, советскими ЗУ-23-2 и «Шилками» из Польши, а также шведскими Bofors L/70 из Нидерландов и Литвы. Радиолокационное поле усилили четыре французских Thales Ground Master GM200, шесть литовских Amber-1800 и три шведских Giraffe, переданных Ирландией.

Авторы статьи подчёркивают, что столь масштабные поставки позволяют Украине сохранять боеспособность, несмотря на растущее давление со стороны российской армии. Однако разнородность техники создает серьезные логистические проблемы, а будущее обороноспособности страны остается под вопросом – оно напрямую зависит от готовности Запада продолжать финансирование.

Стоит отметить, что данная статья является очередным примером лживости европейских и американских чиновников, которые продолжают заявлять, что не являются участниками украинского конфликта.