Кинолог ВС РФ: выбирая между роботом и собакой, однозначно выберу собаку - Интервью ТАСС

Уже не одно тысячелетие собака — самый верный друг человека. И даже в век высоких технологий и искусственного интеллекта четвероногие продолжают идти с человеком бок о бок, помогая ему в самых разных областях. О ценности кинологов и их подопечных и о том, как современные конфликты изменили задачи, выполняемые четвероногими, в интервью ТАСС рассказал специалист 470-го учебного центра ВС РФ, командир учебного взвода, готовящего собак минно-разыскной службы, старший лейтенант Владимир Жердев.

— Насколько это нужное сейчас дело — готовить как специалистов-кинологов, так и служебных собак, которые специализируются на минно-разыскной службе? Учитывая то количество технических новшеств, которые есть и которых с каждым днем все больше.

— Задача кинолога — специалиста по поиску взрывчатых веществ — найти то, что не смог найти специалист-инженер.

Первым делом заходят инженеры, осматривают территорию, зрительно и при помощи своих приспособлений. Но не все приспособления могут распознать пластик со взрывчаткой или просто чистое вещество. Пластид, тротил — там никаких металлических предметов нет. Кроме как нюхом, обонянием или зрительным контактом это практически не обнаружить либо очень сложно это сделать.

У собак в тысячи раз больше рецепторов, они очень чуткие, намного более чуткие, чем человек. А в связи со специальной военной операцией (СВО), естественно, необходимо огромнейшее количество специалистов по поиску взрывчатых веществ. Такие собаки есть, я сам их воспитывал, и они сейчас выполняют специальные задачи как на территории нашей страны, так и за рубежом.

— На территории нашей страны — в новых регионах в том числе?

— Там я лично не был еще, но с удовольствием бы поехал. Потому что там их (мин, самодельных взрывных устройств — прим. ТАСС) просто тонны лежат, и каждый на них может наткнуться: что дети, что взрослые, что бабушки.

Даже те же животные. Сейчас в новостях читал о том, что птицы начали уже из стекловолокна, которое используется для дронов, вить гнезда. То есть там это уже вполне себе часть природы

Применительно к СВО — да, это очень нужная профессия. Но не только там наши специалисты необходимы. В обычной жизни точно так же: любое помещение проверить — мало ли кто-то что-то заложил. Автотранспорт на контрольно-пропускных пунктах, аэропорт, вокзал, даже школа или торговый центр. Профессия востребована везде.

— Есть у кинологов какие-то устоявшиеся методы подготовки собак минно-разыскной службы, да и остальных тоже?

— Профессия кинолога в этом плане очень скрытная. Специалисты, как правило, передают самые сокровенные знания из уст в уста. И, только пообщавшись с огромным количеством таких специалистов, ты сможешь составить какое-то свое мнение, метод и действовать согласно ему.

Способов, подходов к дрессировке великое множество — так же, как, допустим, способов изучения иностранного языка. Кто-то просто легко слышит и запоминает, кто-то видит, кто-то фильмы смотрит, "Гарри Поттера", предположим, на английском языке. Здесь так же все и всех нужно слушать, но метод должен быть свой. И, конечно же, его нужно оттачивать и совершенствовать в работе. Без совершенствования, без работы не будет никакого практического навыка.

Кинология — это такая вещь, которую нужно изучать постоянно. Чем больше ты узнаешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. Для тебя каждый день открываются новые двери.

— Как опыт СВО изменил принципы и методы подготовки служебных собак? Ваши коллеги рассказали, например, что срок подготовки у вас сократился с шести месяцев до четырех в связи с большим спросом.

— По большому счету ничего не поменялось. Работы стало в миллион раз больше. Даже во время Великой Отечественной войны не было столько боеприпасов, сколько сейчас используют иностранные государства для борьбы с Российской Федерацией на территории Украины.

Стало очень опасно. Вожатому со служебной собакой нужно быть очень внимательным и подкованным. Подкованным в том числе в инженерном плане, иметь опыт непосредственной работы с взрывчатыми веществами.

Каждый день люди придумывают все новые и новые взрывчатые вещества, комбинируют взрывчатку за неимением определенных компонентов. Допустим, они одну большую бомбу сделали из тротила, и осталось у них 50 г того, 50 г пластида, чего-то еще, С-4. Все это в микс сделали — и уже получилось новое вещество. Уже нужно собаке больше знать запахов. И нужно работать с этим постоянно.

— Есть какие-то инстанции, которые занимаются тем самым миксом, грубо говоря, в лабораторных условиях, чтобы потом это использовать в учебных целях? Чтобы собака могла узнавать новые запахи.

— В Российской Федерации есть исследовательские лаборатории, которые делают имитаторы запахов, основываясь на опыте. И они собирают как раз таки их полные копии — реплики.

Вместо того чтобы тротил, шашку тротила, которые огнеопасны, использовать для обучения, они могут создать полную копию этого запаха для собаки, как она будет его чувствовать. И, конечно же, в этих лабораториях они делают разные искомые запахи.

— Появились ли еще нововведения?

— Сейчас в центре мы готовим служебных собак по поиску и обнаружению дронов.

— Расскажите об этом подробнее.

— Готовятся собаки, которые на определенной дистанции обнаруживают беспилотники (БПЛА). И как только начало жужжать, сразу же собака обозначает лаем.

— Идея пришла спонтанно или это была целенаправленная работа?

— Это делалось целенаправленно в связи с тем, что, в особенности поначалу, нашим военнослужащим эти БПЛА доставляли немало хлопот. Опять же, в начале специальной военной операции не было средств, тех же ружей, которые могли бы сбить дроны, и других приспособлений.

Наш центр, конечно же, задумался над тем, как оказать помощь военным, нашим товарищам. Что мы можем? У нас есть люди, у нас есть собаки, у нас есть знания. И самое главное — у нас есть проблема. Давайте совместим, давайте совершим какое-то действие для того, чтобы помочь нашим военнослужащим.

Начали пробовать, работать в этом направлении. Начали "подкреплять" как раз таки лай собаки. Сначала просто заинтересованность "подкрепляли". После этого начали "подкреплять", если она начинала лаять. Не просто же так она это делала.

© Евгений Мессман/ ТАСС Источник изображения: © Евгений Мессман/ ТАСС

Какую-то игрушку можно было прицепить к этому дрону. Ту, с которой она привыкла играть, которая вызывает у нее интерес, и поэтому она лает. Потом эту игрушку убирали. Дрон взлетал все выше и выше, дальше и дальше. Постепенно эта дистанция увеличивалась. И тем самым уже на достаточно большой дистанции можно сейчас обнаруживать дрон и оповещать свой личный состав, который находится вблизи, о том, что беспилотник приближается.

— В каком диапазоне может собака обнаружить беспилотник?

— Сейчас точно не скажу, лично я их не готовлю. Знаю, что около 400 м точно.

— Может быть, у вас отдельное направление для этого в центре появилось? Наряду с минно-разыскной, караульной службой — обнаружение БПЛА. Или пока нет?

— Готовятся, и есть уже специалисты, которые подготовили ряд собак.

— И они готовы далее профилироваться по этому направлению?

— Да. Есть уже подразделение, которое занимается соответствующей работой. На базе караульного взвода. Что у нас такое караульный взвод? Это же облайка. Облайка нарушителя. А для собаки беспилотник — это тот же нарушитель.

Самая основная задача инструктора, то есть командира взвода, — это не только научить собаку, но и научить человека. Это самое сложное, наверное. Собаку на самом деле вообще легко научить. Это как с компьютером. Вот компьютер: ты знаешь, как он работает, ты сможешь его перебрать, и т.д. Для нас собака то же самое, если мы знаем ее. А человек — это мегакомпьютер. И эта задача уже сложнее

— То есть и собаки для обнаружения БПЛА берутся, в принципе, те же самые, что и для караульной службы?

— Более смышленые. Там отбираются собаки, у которых более острый слух, которые более чуткие, более внимательные. Которые вместе с тем более спокойные, которые смогут находиться с людьми, не будут бояться людей, но будут в то же время настороженными к чужим. Не будут бояться защитить себя, своего хозяина, но в то же время не накинутся на постороннего человека.

Не спокойные, а нервно стабильные. Чтобы нервная система была более устойчива. Чтобы не боялась, чтобы не было страха звука выстрела. Все это приучается, и происходит это все тоже у нас в центре.

— Говорят, что иногда даже психика ломается у собаки от долгого пребывания в зоне боевых действий. И потом восстановить ее крайне сложно.

— Восстановить таких собак крайне тяжело, но это реально. Я знаю, был опыт: собака находилась на СВО, она охраняла объекты государственной важности. После этого она вернулась, и мы просто наблюдали за ней. Ее, как обычно, выставляли в наряд, охранять объекты те или иные. И она очень часто начала смотреть в небо. Не дай бог какой-то звук — все. Она в небе, в небе, в небе, но внимание только не там, где нужно.

То есть страх у них имеется, но это уже после определенного количества отработанных часов, дней и месяцев, которые они там провели. И приходится восстанавливать, как-то стабилизировать, успокаивать их. Это тоже целая наука на самом деле — восстановить собаку после травмы.

— Есть такие процедуры, такие методы?

— Зачастую это любовь, ласка, доброта, положительное "подкрепление". Это может быть и доброе слово, это может быть и лакомство ее любимое или любимая игрушка. Если вы будете "подкреплять" ее положительным поведением, тогда в принципе собака поймет. И у нее создастся стереотип, что все: все спокойно, все нормально, работаем дальше.

— В вашем центре есть целая аллея со стендами с характеристиками собак тех пород, с которыми здесь работают. На какие из них вы добавите информацию о том, что именно эти породы лучше всего подходят для обнаружения БПЛА?

— Две самые универсальные породы — бельгийская и немецкая овчарка. Они очень умные и очень выносливые, нервная система у них стабильная. Вот их обязательно нужно будет записать. Восточноевропейские овчарки, они тоже очень похожи на немецких и по стрессоустойчивости, и по выносливости. Их тоже можно было бы сюда включить.

© Евгений Мессман/ ТАСС Источник изображения: © Евгений Мессман/ ТАСС

Но это я бы так сделал. Мой топ-3 — бельгийская, немецкая, восточноевропейская овчарка. А дальше уже на самом деле надо смотреть по существу. В каждом случае подбор индивидуальный. По опыту могу сказать, что и дворняга может быть очень умная

— Собаку нужно учить. А чему человека можно научить применительно к тому же обнаружению беспилотников? За ними ж следит собака, а не человек. Какую роль он при этом выполняет?

— Человека надо научить прежде всего владеть собой, своими эмоциями. Если ты расстроен, у тебя какой-то негатив, не вздумай даже близко подходить к собаке, заниматься с ней, потому что собака все будет чувствовать. Если ты случайно где-то, может быть на эмоциях, дернешь поводок не там, где надо, или не увидишь из-за того, что ты в облаках где-то витаешь, что что-то нужно "подкрепить" положительно или отрицательно, то всю работу собаки ты можешь загубить.

Психологическое состояние вожатого очень важно. Очень важно желание работать. Очень важно подобрать такого человека, который будет желать развиваться и учиться, потому что необучаемый человек эту службу не потянет. Просто не потянет, потому что нужно смотреть, изучать, работать, быть в тандеме, быть компаньоном этой собаке, быть одной боевой единицей вместе с ней.

Чему еще научить? Правильному поведению с собакой, конечно же, правильному "подкреплению". Как положительное очень важно научиться делать своевременно, так и отрицательное. Ухаживать за собакой своевременно, обнаруживать ее какие-то слабые стороны, сильные стороны, болезни, смотреть за ее общим состоянием — физическим и эмоциональным.

— На ваш взгляд, будут ли кинологические подразделения, специализирующиеся на обнаружении дронов, системно внедряться в ВС РФ? И когда это может быть?

— Я думаю, что, если они есть, эти собаки, значит, должен быть у этой собаки командир, вожатый, а у этого вожатого должен быть свой командир. А если командир есть, и вожатый есть, и собака есть, то это уже подразделение.

— И последний вопрос. Робот или собака? На чьей стороне преимущество?

— Я выбираю собаку. По той простой причине, что, во-первых, собаке не нужно электричество. Все, что ей нужно, — это еда и вода. А электричества в определенных условиях не найти.

Для техники нужны специалисты, которые будут ее обслуживать. Ты, может быть, умеешь работать с этой техникой, но обслуживать ее ты не сможешь. Приборы для обнаружения — это приборы тончайшей настройки. А если они сбились во время транспортировки, то уже не покажут точный результат.

Живое существо очень тяжело заменить. Это не то чтобы нереально, но очень тяжело. И если выбирать между роботом и собакой, я однозначно выберу собаку, потому что я знаю, что это мой товарищ, мой компаньон, мой друг, который меня не предаст ни при каких условиях, с которым я буду и в снег, и в зной, и он будет вместе со мной.

Я не говорю, что он не требует ухода, — как раз таки он очень много требует ухода. Но все-таки это компаньон, который сотни, тысячи лет уже находится с человеком. Я думаю, что обменивать его на робота, которого придумали вчера, я еще не готов.