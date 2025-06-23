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ЦАМТО

СВ Индонезии приступят к оценке БТР, разработанного на базе танка "Каплан MT"/"Харимау", в 2026 году

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Опытный образец танка Harimau
Опытный образец танка Harimau.
Источник изображения: kontan.co.id

ЦАМТО, 20 июня. СВ Индонезии в 2026 году приступят к оценке гусеничного бронетранспортера, разработанного на базе среднего танка "Каплан MT" (индонез. обозначение "Харимау"; Harimau) турецкой FNSS и местной компанией PT Pindad.

Об этом Jane’s Defence Weekly в ходе выставки Indo Defence 2025 в Джакарте заявил представитель государственной оборонной компании PT Pindad.

По словам представителя компании, два оценочных образца БТР были заказаны индонезийским правительством в рамках соглашения, подписанного с турецкой компанией FNSS в октябре 2024 года.

В соответствии с соглашением, один прототип БТР будет построен FNSS в Турции, а второй будет доставлен на предприятие PT Pindad в Бандунге в полуразобранном виде. После проведения оценки бронетранспортеров, будет принято решение об их закупке для СВ Индонезии.

Как уже сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индонезии объявило о планах приобретения гусеничных бронетранспортеров "Каплан МТ" ("Харимау"), которые будут разработаны на базе среднего танка "Каплан MT" ("Харимау"), 22 октября 2024 года. Производство первых машин планировалось начать в 2025 году, а поставки были намечены на конец 2026 года.

Как и в случае с заказом на танки, первый БТР будет произведен на заводе FNSS в Турции, второй – на предприятии PT Pindad в Индонезии. Квалификационные испытания будут проводиться одновременно в обеих странах.

Головным поставщиком серийных БТР "Каплан" станет компания PT Pindad, субподрядчиком – FNSS. Компании заключили соответствующий договор, определяющий условия сотрудничества.

По информации FNSS, масса БТР "Каплан" составит около 30 т, экипаж – 13 человек, включая водителя, командира и стрелка. БТР будет спроектирован как "самая скоростная машина" в своем классе.

В перспективе на платформу можно будет интегрировать как обитаемые, так и дистанционно-управляемые башенные модули. Машина также может быть оснащена скорострельными орудиями калибра 30-мм или 35-мм (в версии БМП), а также 120-мм минометами и противотанковыми управляемыми ракетными комплексами (ПТРК).

Макет в версии БТР, оснащенный дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом и электрооптическими датчиками, впервые был представлен на выставке Indo Defence 2025.

Справочно:

Средний танк "Каплан MT" ("Харимау") разработан турецкой FNSS Savunma Sistemleri (совместное предприятие Nurol Holdings и BAE Systems) при участии индонезийской PT Pindad в рамках подписанного в 2014 году правительствами двух стран меморандума о взаимопонимании. Практическая реализация проекта началась в 2015 году, первый опытный образец был продемонстрирован в 2017 году.

В апреле 2019 года Министерство обороны Индонезии подписало с государственной компанией PT Pindad контракт стоимостью 135 млн. долл. на поставку СВ страны первой партии из 18 серийных танков "Харимау". В конце 2019 года FNSS заключила с PT Pindad контракт на поддержку совместного производства этих танков.

Опытные образцы "Харимау" прошли предварительные испытания в обеих странах. Основываясь на собранных данных, FNSS внесла ряд изменений и в августе 2021 года представила серийную версию, которая прошла заводские приемочные испытания на полигоне FNSS в Турции. Завершающие огневые испытания машины PT Pindad провела в учебном центре Сухопутных войск Индонезии в феврале 2022 года, а о проведении завершающих приемочных испытаниях компания объявила 23 августа 2023 года.

Первые 10 из 18 корпусов для танков "Харимау" были отправлены из Турции в Индонезию в марте 2022 года. На мощностях PT Pindad в Бандунге осуществлялась их финальная сборка. Первая партия из 10 танков официально была передана Минобороны Индонезии 28 февраля 2024 года, а оставшиеся танки – в октябре 2024 года.

Хотя в настоящее время неизвестно, когда будут заказаны дополнительные танки, общая потребность ВС Индонезии в новых средних танках для замены AMX-13 оценивается в 400 ед.

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Страны
Индонезия
Турция
Компании
BAE Systems
FNSS Savunma
Nurol
Pindad
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