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Интерфакс-АВН

Гросси отрицает, что собранные МАГАТЭ данные об иранской ядерной программе привели к ударам Израиля

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Данные о ядерной программе Ирана, обнародованные МАГАТЭ, вряд ли могли стать причиной эскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил в пятницу глава агентства Рафаэль Гросси.

"Это вряд ли могло послужить основанием для каких-то военных действий", - заявил Гросси в эфире телеканала CNN

"Военные действия, кто бы их ни начал, - это политически обоснованное решение, которое не имеет ничего общего с тем, что мы докладываем", - разъяснил он.

Глава МАГАТЭ пояснил, что агентство не распространяло информацию о том, будто Иран имеет какую-либо "систематическую программу по созданию ядерного оружия". Он добавил, что в организации "готовы внимательно следить и оценивать ситуацию с атаками на иранские ядерные объекты".

В четверг представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что МАГАТЭ намеренно распространяло недостоверную информацию об иранской ядерной программе, чтобы дать Израилю повод начать атаковать Иран.

Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, представленную Британией, ФРГ, Францией и США, согласно которой Тегеран не в полной мере исполнял свои обязательства в ядерной сфере. В ответном заявлении МИД Ирана и Организация по атомной энергии Ирана раскритиковали документ, обвинив международную организацию в политической ангажированности и отсутствии фактологической базы при составлении отчётности.

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