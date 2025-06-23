Запуск корабля Crew Dragon с коммерческим экипажем к МКС перенесен для оценки ситуации на станции - NASA

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Запуск многоразового корабля Crew Dragon с четырьмя коммерческими туристами к Международной космической станции (МКС) в рамках программы компании Axiom Space, планировавшийся на 22 июня, перенесен, сообщило NASA.

О новой дате будет объявлено в предстоящие дни после оценки ситуации на станции, говорится в сообщении.

В состав экипажа входят астронавт Axiom и бывший астронавт NASA, командир Пегги Уитсон, пилот корабля, представитель Индии Шубаншу Шукла и специалисты миссии из Венгрии и Польши Тибор Капу и Славош Узнански.

Запуск корабля с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX должен был состояться еще 29 мая, но переносился по техническим причинам, из-за непогоды, а также обнаруженной в ходе статического испытания утечки жидкого кислорода в носителе. Кроме того, российским космонавтам необходимо было завершить работы по герметизации переходной камеры служебного модуля "Звезда" на МКС. Согласно оценке экспертов российского Центра управления полётами, утечки воздуха на этом сегменте станции теперь нет.

Между тем NASA указало, что нужно дополнительное время для продолжения оценки ситуации на МКС после недавних ремонтных работ на модуле "Звезда". "Из-за взаимосвязанных и взаимозависимых систем космической станции NASA хочет убедиться, что станция готова к приему дополнительных членов экипажа, и управление использует необходимое время на проверку данных", - отмечается в сообщении.

Планируется, что экипаж корабля будет находиться на МКС две недели, в течение которых астронавты проведут на ее борту около 60 различных научных исследований.