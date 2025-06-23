Эксперт Степанов: учения России и Китая обеспечат баланс сил и безопасность в АТР

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН рассказал, что в ходе учений отрабатываются не только варианты морского патрулирования, но и задействование всего арсенала сил и средств с подключением ВВС, а также стратегического потенциала

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Москва и Пекин ежегодно проводят совместные двусторонние учения для обеспечения безопасности навигации и стабильности обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Так в беседе с ТАСС прокомментировал заявление Президента РФ Владимира Путина о проведении в 2025 году очередных российско-китайских учений военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Интенсификация за последние годы совместных с зарубежными партнерами двусторонних маневров, в том числе с привлечением китайских военно-морских сил, направлены на обеспечение безопасности морской логистики, навигации и стабилизации обстановки в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он.

Эксперт рассказал, что в ходе учений отрабатываются не только варианты морского патрулирования, но и задействование всего арсенала сил и средств с подключением военно-воздушных сил, а также стратегического потенциала. Стратегические бомбардировщики ВКС РФ регулярно осуществляют дальние вылеты, которые включены в процесс обеспечения безопасности КНР в рамках двусторонних партнерских отношений. Китай, в свою очередь, является одним из лидеров по внедрению различных типов автономных решений в военно-морские силы. В частности, по данным Степанова, недавно были проведены испытания нового эскадренного миноносца во взаимодействии с дронами - опыт, который был очень полезен для российского флота, прежде всего, Тихоокеанского.

По словам Степанова, эти учения приобретают еще большее значение в контексте угроз, транслируемых Вашингтоном в отношении Пекина. "Попытки США разыгрывания тайваньской карты и постоянного военно-политического и силового давления в регионе посредством наращивания военной активности Пентагоном, наращивание взаимодействия со своими региональными партнерами, втягивание в орбиту своего влияния Филиппин и возвращение военных объектов, в том числе военно-морских баз, на Филиппины, говорят о том, что необходимо выстраивать баланс в сфере безопасности. И как раз российско-китайские двусторонние маневры определяют фактор будущей стабильности региональной обстановки", - отметил Степанов.

Говоря о потенциальных угрозах России и ее партнерам со стороны НАТО, эксперт также упомянул рост оборонных расходов в Европе, инициированный Вашингтоном в интересах американского военно-промышленного комплекса и подконтрольных ему фондов, владеющих активами европейских оборонных предприятий. Он отметил, что милитаризация ЕС ведется в ущерб социальным программам, превращая Европу в плацдарм для потенциального конфликта с Россией, включая наращивание сил НАТО у российских границ. Очаги напряженности при этом формируются в Прибалтике, Черноморском регионе (в Румынии, где развертывается крупнейшая авиабаза НАТО); Польша становится военно-промышленным хабом. Наконец, США расширяют военное влияние через союзников вне НАТО (в Азии и на Ближнем Востоке), которые в перспективе могут выступать в качестве участников подконтрольных США прокси-альянсов, где разместятся новые базы и будут наращиваться продажи оружия.

О расширении географии учений

По мнению Степанова, в будущем российско-китайские военные учения, вероятно, выйдут за рамки АТР. Определенный акцент, считает он, будет сделан на зоны проливов и те морские коммуникации, которые прежде всего значимы для КНР с точки зрения развития ее торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами. В качестве возможных площадок проведения маневров эксперт назвал Индийский океан, Средиземноморье и, с учетом активной морской логистики и развития портовой и глубоководной инфраструктуры Китая, страны Латинской Америки. "Мы видим, что та пиратская политика, которая проводится странами НАТО на Балтике, однозначно имеет перспективную проекцию на другие акватории, в том числе имеющие стратегическое значение для Китая", - сказал он.