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Интерфакс-АВН

Си Цзиньпин в разговоре с Путиным призвал мировые державы способствовать урегулированию конфликта Ирана и Израиля - СМИ

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Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Пекин. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что для урегулирования ирано-израильского конфликта требуются усилия мировых держав, имеющих влияние на обе стороны, сообщают в четверг китайские государственные СМИ.

Си Цзиньпин призвал конфликтующие стороны, особенно Израиль, немедленно прекратить огонь и строго соблюдать международное гуманитарное право, так как, по его мнению, обеспечение безопасности гражданских лиц является главным приоритетом в условиях конфликта.

Си Цзиньпин отметил, что Китай готов продолжать укреплять связь со всеми сторонами, координировать и объединять усилия по прекращению конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в четверг помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора лидеры России и КНР договорились дать указания своим ведомствам в ближайшие дни плотно контактировать по ирано-израильскому обострению.

"Оба лидера с учетом осложнившейся ситуации условились, что дадут команды соответствующим ведомствам и службам двух стран в ближайшие дни проводить самые плотные контакты и обмениваться возможной информацией и возможными соображениями", - сказал он журналистам.

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Страны
Израиль
Иран
Китай
Россия
Персоны
Путин Владимир
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