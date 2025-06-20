Naval Group и Royal IHC подписали контракт на производство НАПЛ класса "Орка" для ВМС Нидерландов

ЦАМТО, 19 июня. Французская компания Naval Group и голландский судостроитель Royal IHC 16 июня подписали контракт, предусматривающий совместную разработку и производство НАПЛ класса "Орка" (Orka) для ВМС Нидерландов.

В рамках соглашения Royal IHC спроектирует и изготовит стальные модули и другие несущие элементы конструкции для всех четырех заказанных подводных лодок, что станет крупнейшим случаем участия голландской промышленности в военно-морской программе за последние десятилетия.

Французская Naval Group сохранит свою роль основного подрядчика, отвечающего за окончательную сборку и интеграцию НАПЛ, которые должны заменить стареющий флот подлодок класса "Валрус" (Walrus) к началу 2030-х годов.

Строительство модулей Royal IHC планируется начать во второй половине 2026 года на недавно созданных производственных мощностях в Нидерландах. Ожидается, что эта программа обеспечит сотни новых рабочих мест как напрямую, так и в кооперации цепочек поставщиков комплектующих в ОПК Нидерландов.

Как уже сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Нидерландов в июне 2023 года направило трем судостроительным компаниям запросы о предложениях на строительство четырех неатомных экспедиционных подводных лодок. Ответы на запрос были представлены к 28 июля 2023 года.

В марте 2024 года Министерство обороны Нидерландов выбрало французскую Naval Group предпочтительным претендентом на реализацию проекта поставки ВМС страны новых НАПЛ для замены ДЭПЛ класса "Валрус". Компания предложила экспедиционную подводную лодку "Блэк Сворд Барракуда", представляющую собой версию атомной подводной лодки класса "Сюффрен" с традиционной силой установкой. Naval Group опередила также принявшие участие в тендере компании Saab (вариант C718 шведской НАПЛ A26) и ThyssenKrupp Marine Systems (вариант "Тип-212CD E" немецкого/норвежской НАПЛ "Тип-212CD").

В апреле 2024 года TKMS опротестовала принятое Минобороны Нидерландов решение в Окружном суде Гааги, но в июле 2024 года протест был отклонен. В середине июня палата представителей парламента Нидерландов поддержала решение о присуждении контракта Naval Group.

Министерство обороны Нидерландов 30 сентября 2024 года объявило о состоявшейся на военно-морской базе "Ден-Хелдер" при участии государственного секретаря по вопросам обороны Нидерландов Гийса Тюинмана и генерального директора компании Naval Group Пьера Эрика Поммелле церемонии подписании соглашения о поставке для ВМС Нидерландов четырех неатомных подводных лодок класса "Орка". Стоимость заказа не раскрывалась. Согласно планам, Naval Group поставит ВМС Нидерландов первую пару НАПЛ ("Орка" и "Зваардвис") в течение 10 лет с момента подписания контракта. За ними последуют подводные лодки "Барракуда" и "Тайгершарк".

Ранее, в 2024 году, правительства Нидерландов и Франции подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу реализации проекта, который стал важным условием для заключения контракта. Меморандум, среди прочего, включал договоренности об обмене данными, информацией и распределении прав интеллектуальной собственности.

Контракт на поставку сопровождался соглашением о промышленном сотрудничестве, заключенным в начале сентября 2024 года. Это означает, что компании из Нидерландов получат заказы на сумму около 1 млрд. евро, а голландские научные учреждения примут участие в проекте, включая разработку гидроакустических систем, оборудования для опреснения воды, обшивки и другого оборудования.

Новые подлодки класса "Орка" предназначены для защиты торгового флота и боевых кораблей Нидерландов, морских путей сообщения, объектов морской инфраструктуры, обнаружения и уничтожения противника, высадки и эвакуации небольших групп ССО, а также ведения разведки.

Как заявлено, НАПЛ будут вооружены крылатыми ракетами, позволяющими наносить удары на дальность в сотни километров, и применяться как в целях защиты национальных интересов Нидерландов, так и в рамках НАТО.

Термин "экспедиционная" означает, что подлодка будет отличаться большой дальностью и продолжительностью плавания, получит оборудование для ведения разведки и поддержки действий Сил специальных операций (ССО).

НАПЛ класса "Орка" будут иметь водоизмещение около 3300 т в подводном положении, длину – 82 м, ширину – 8,2 м, экипаж – 35-43 человека. Они будут оснащены дизель-электрической силовой установкой, включающей дизель-генераторы MTU, приводящие в действие электродвигатель через один вал, дополненные литий-ионными аккумуляторными батареями Saft. Эти батареи значительно увеличивают подводную автономность. Ожидается, что дальность хода подлодки без дозаправки (в надводном / подводном положении) составит до 15 тыс. морских миль.