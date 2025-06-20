«Серьёзная аномалия»: прототип второй ступени сверхтяжелой ракеты Маска взорвался во время огневых испытаний

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Сегодняшние огневые испытания прототипа Starship S36 – второй ступени сверхтяжёлой ракеты от компании SpaceX завершились неудачей – аппарат взорвался на стенде.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай разрушения Starship во время испытаний. В мае 2020 года прототип SN4 взорвался после серии тестов, но с тех пор конструкция неоднократно дорабатывалась.

В то же время эксперты заметили один важный нюанс в сегодняшнем инциденте. В отличие от предыдущих аварий, на этот раз взрыв произошёл не в двигательном отсеке, а в носовой части, где расположены дополнительные топливные баки.

С учётом того, что компания уже успешно провела множество подобных тестов, ошибка, по мнению специалистов, маловероятна. Они связывают проблему с вероятным повреждением топливных магистралей или нештатной работой баков.

У Илона Маска инцидент прокомментировали крайне расплывчато, назвав произошедшее «серьезной аномалией».

К счастью, в результате взрыва никто не пострадал. Между тем стартовая площадка получила серьёзные повреждения.

Таким образом, запланированный на конец июня десятый испытательный полёт Starship, очевидно, не состоится. Ранее SpaceX рассчитывала провести его 29 или 30 числа, но теперь сроки неизбежно сдвинутся. Компании предстоит не только разобраться в причинах взрыва, но и провести ремонт инфраструктуры.