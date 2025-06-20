Власти Белоруссии спрогнозировали поставку комплекса "Орешник" в страну до конца года

Минск. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович выразил уверенность в том, что планы поставки в Белоруссию российского комплекса "Орешник" будут реализованы до конца года.

"Думаю, что решение это будет реализовано. Сейчас усиленно работаем над этим вопросом. Те решения, которые ставятся перед военными президентами, верховными главнокомандующими в России и Беларуси, они не подлежат оспариванию. Работа в этом плане идет, техническая составляющая. Определены места размещения. Уверен, что к концу года это будет реализовано", - сказал госсекретарь в четверг в кулуарах заседания комитетов секретарей советов безопасности ОДКБ в Чолпон-Ате.

Более конкретных данных Вольфович не привел, отметив, что это компетенция военных ведомств.