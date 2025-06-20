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ЦАМТО

Рабочая группа при Совете министров обороны ОДКБ обсудила в Кыргызстане вопросы РЭБ

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Военнослужащие ВС Киргизии на военных учениях ОДКБ
Военнослужащие ВС Киргизии на военных учениях ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

ЦАМТО, 19 июня. В г.Чолпон-Ата 18 июня с участием первого замминистра обороны Кыргызской Республики генерал-майора Эрлиса Тердикбаева состоялось очередное заседание рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам РЭБ.

В мероприятии под председательством начальника войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Юрия Ласточкина приняли участие представители оборонных ведомств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и группа офицеров Объединенного штаба ОДКБ во главе с заместителем начальника центра планирования применения Войск (Коллективных сил) ОДКБ генерал-лейтенантом Анатолием Яковлевым.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков в своем видеообращении к участникам рабочей встречи отметил, что современные вооруженные конфликты характеризуются стремительным повышением роли и места РЭБ в достижении целей военных действий.

"Активное развитие высокоточных средств огневого поражения, в первую очередь беспилотной авиации противника, управляемых по радиоканалам, в том числе с применением спутниковых систем, определяет необходимость совершенствования форм и способов радиоэлектронного подавления каналов управления, связи и навигации. Об этом свидетельствует и опыт проведения специальной военной операции. Данные аспекты необходимо учитывать в рамках совершенствования как национальных вооруженных сил, так и военной составляющей системы коллективной безопасности ОДКБ", – сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ.

В ходе заседания обсуждены опыт применения сил и средств радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации в современных вооруженных конфликтах, а также совершенствование нормативной правовой базы ОДКБ в сфере радиоэлектронной борьбы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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