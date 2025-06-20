Путин: военно-техническое сотрудничество России и Ирана всегда оставалось в рамках нормативно-правовой базы

ЦАМТО, 19 июня. Военно-техническое сотрудничество России и Ирана всегда оставалось в рамках международной нормативно-правовой базы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается отдельных поставок: да, конечно. Мы эти поставки осуществляли в свое время. Это никак не связано с сегодняшним кризисом. Это было регулярное сотрудничество в военно-технической сфере, причем в рамках международных норм. Иран не просил от нас ничего, что нарушало бы известные нормы, под которыми стоит подпись Российской Федерации. Мы всегда оставались в рамках международной нормативной базы", – сказал В.Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.