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ТАСС

Иран, условия для Киева и контакты с США. О чем заявил Путин ведущим информагентствам мира

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© Александр Демьянчук/ ТАСС
© Александр Демьянчук/ ТАСС.
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ ТАСС

Петербургский международный экономический форум, на котором представлены страны, занимающие ведущие позиции, мог бы оказать позитивное влияние на мировую экономику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира на полях ПМЭФ.

Глава государства проинформировал об участии России в урегулировании израильско-иранского конфликта, остановился на истоках украинского кризиса и путях его решения, дал оценку отношениям России с США, Европой и странами Азии, а также впервые рассказал о своей внучке, владеющей китайским языком.

ТАСС собрал главное из заявлений президента России.

Мировая торговля и роль ПМЭФ

"Есть все основания полагать, что прогнозы, которые говорят о том, что мировая торговля будет замедляться, имеют под собой определенные основания".

Хотя на Петербургском международном экономическом форуме не ставится "столь амбициозной цели", как повлиять в ходе работы и достигаемых соглашений на всю мировую экономическую повестку и видоизменить ее, однако важен сам факт того, что форум приобретает все большую популярность.

"И с учетом того, что на форуме будут представлены коллеги из многих стран, которые занимают ведущие позиции в сфере экономики и, прежде всего, по объему экономики, по своему влиянию на процессы в мировой экономике, мы рассчитываем, что это будет позитивным образом влиять на эти процессы".

Конфликт Израиля и Ирана

РФ находится в диалоге с иранскими коллегами, контакты продолжатся и завтра-послезавтра. "Как вы знаете, в России я лично в контакте и с премьер-министром Израиля, и по этому вопросу в контакте с президентом [США Дональдом] Трампом".

"Мы в контакте с нашими иранскими партнерами на постоянной основе. Наши специалисты работают в "Бушере",  и мы не уходим. Разве это не поддержка? За другой поддержкой к нам Иран и не обращался, а оценки, повторю, нами даны".

В настоящее время общество в Иране, "при всей сложности происходящих внутриполитических процессов", объединяется вокруг руководства страны: "Это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение".

"Мне кажется, было бы правильно всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом, чтобы обеспечить как интересы Ирана, с одной стороны, на его атомную деятельность, в том числе мирную атомную деятельность, разумеется. Я имею в виду и мирную атомную энергетику, и мирный атом в других сферах. Так и обеспечить интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства. Это тонкий вопрос. И, конечно, нужно здесь быть очень аккуратным, но, на мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено".

Трамп и нормализация отношений с США

Намерение президента США Дональда Трампа возобновить отношения Соединенных Штатов с Россией в разных сферах вызывает большое уважение.

Американский бизнес заинтересован в отношениях с РФ: "Это, в общем, в целом вселяет такой определенный сдержанный оптимизм. И мы рассчитываем на то, что и президент Соединенных Штатов, и его ближайшее окружение это увидят, услышат и вместе с представителями бизнеса будут приниматься решения, направленные на восстановление российско-американских отношений.

У России есть контакты с госсекретарем США Марко Рубио и с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом: "В общем и целом, постепенно-постепенно, во всяком случае, создаются условия для восстановления отношений. Мы надеемся, что этот тренд будет сохранен. Мы к этому готовы".

"По поводу возможной встречи с господином Трампом, ну, она была бы, безусловно, в высшей степени полезной. Но, я согласен с президентом Соединенных Штатов, она, конечно, должна быть подготовлена и закончиться какими-то позитивными результатами".

Истоки и пути решения украинского кризиса

Россия восемь лет пыталась достичь договоренности для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины: "Восемь лет мы терпели, понимаете? Людей-то жалко, там восемь лет над ними издевались. И над Русской православной церковью издеваются до сих пор, и над русскоязычным населением издеваются. Все делают вид, что ничего не замечают. В конечном итоге мы приняли решение положить конец этому конфликту. Да, используя наши вооруженные силы".

Россия не начинала военные действия на Украине, а пытается их закончить: "Украинское руководство сегодняшнее само начало войну на своей собственной территории после госпереворота, произошедшего в Киеве, использовав против мирного населения, тогда юго-востока Украины - против Донбасса: Луганска и Донецка, - вооруженные силы, включая тяжелую технику и авиацию".

Необходимо не просто прекратить украинский конфликт в том виде, в котором он есть сегодня, но и найти решение "на длительную историческую перспективу".

"Потери [Вооруженных сил Украины] превышают уровень мобилизации. Дальше что? Поэтому мы говорим, мы согласны, давайте садиться и договариваться".

Нелегитимность руководства Украины указывает на отсутствие там юридически дееспособной системы власти: "Подпись должна стоять легитимных властей. Иначе, знаете, придет следующий и скажет, и выбросит это все в помойку. Но так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем".

"Мы готовы и субстантивно вести переговоры по принципам урегулирования, но только чтобы украинская сторона тоже была к этому готова. И ее западные спонсоры, и так называемые союзники не подталкивали к борьбе до последнего украинца, а указывали на реалии сегодняшнего дня. И подталкивали к договоренностям, а не к продолжению боевых действий. Мы в контакте, наши переговорные группы в контакте".

Вопросы безопасности и отношения с Европой

Европейским властям вместо вранья о российской угрозе стоит заняться спасением своего автопрома и повышением зарплат: "Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Мы понимаем, что это бред. Те, кто это говорят, не верят в это сами".

Повышение оборонных расходов государств НАТО до 5% от ВВП не имеет смысла, так как за счет постоянного совершенствования своих оборонительных возможностей Россия купирует любые возникающие угрозы: "Потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности".

Лидеры стран Европы, которые прекратили контакты с Россией, решив "нанести нам поражение стратегического характера на поле боя", могут возобновить сотрудничество, если захотят: "Мы открыты".

Отношения со странами Азии и внучка президента

Россия начала развивать отношения со странами Азии еще в 2000-х годах благодаря росту экономик, и это развитие не носит конъюнктурный характер: "Мы этот тренд заметили еще в начале 2000-х годов, если не в конце 1990-х годов. Тогда уже начали выстраивать отношения с Китаем. Это не конъюнктурное дело, все это происходит в значительной степени за счет роста объемов и качества китайской и российской экономик".

Взаимодействие с Китаем связано в том числе благодаря развитию финансовой сферы, где странам необходимо обеспечить надежные финансовые потоки, обеспечивающие растущие объемы товарообмена: "У нас одних только инвестпроектов с обеих сторон запланировано на $200 млрд. И они все реалистичны, они все будут реализованы. У меня даже сомнений нет".

Интерес к китайскому языку в России растет: "Здесь нет ничего удивительного. Здесь нет ничего, что отличало бы в данном случае российско-китайские отношения от любых других отношений нашей страны с другими странами в случае расширения объема контактов и экономической активности. Вот как только экономическая активность вырастает, сразу появляется необходимость в специалистах, которые владеют когда-то английским языком, когда-то немецким, когда-то, еще в XIX веке, французский был. Он до сих пор считается языком дипломатического общения".

Президент впервые упомянул, что у него есть внучка, которая свободно общается по-китайски со своей воспитательницей из Пекина.

Страны Юго-Восточной Азии по своей доле в мировой торговле и темпам экономического роста превышают общемировые показатели, "и мы считаем, что это очень перспективные для нас партнеры".

Партнерство с соседями

Сотрудничество России и Казахстана в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не направлено против третьих стран: "Речь идет только об обеспечении безопасности в регионе нашей ответственности".

"Чуть ли не вся нефть Казахстана на экспорт идет через Россию. Но мы понимаем, что Казахстан заинтересован в диверсификации, и мы готовы содействовать".

"Серьезные проекты могут возникнуть в области атомной энергетики, как в Узбекистане, так и в Казахстане. Мы над этим серьезно работаем и находимся на хорошей стадии развития этих проектов".

Россия развивает сотрудничество с Белоруссией: "У нас есть вопросы, по которым мы спорим. Причем эти споры идут нон-стоп, на постоянной основе. В конечном итоге мы все находим решения, потому что мы стремимся к поиску искренне".

"Уровень товарооборота между Россией и Белоруссией достиг 50 млрд долларов. Это серьезные цифры. И рост продолжается. Продолжается, в том числе, за счет кооперации".

Россия и Азербайджан развивают совместные проекты в сфере логистики и производства, в частности, судостроения: "В целом, если говорить про Азербайджан, у нас за прошлый год товарооборот увеличился на 7%. Мне кажется, это неплохой показатель". 

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