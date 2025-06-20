Путин заявил, что ВС РФ имеют стратегическое преимущество, войска наступают по всей линии боевого соприкосновения с украинской стороной

ВСУ укомплектованы на 47%, а штурмовики еще меньше, сказал он. Потери ВСУ превышают уровень мобилизации, отметил Путин

Санкт-Петербург. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях - войска РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения с украинской стороной, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российские вооруженные силы имеют стратегическое преимущество на всех направлениях. Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

По словам президента, "дальнейшее движение вперед, даже если будут применяться Taurus, неизбежно".

Путин также отметил, что "украинские вооруженные силы укомплектованы в основных звеньях на 47%, а штурмовые подразделения и того меньше".

"Дело даже не в том, поставляют западные страны оружие или нет. Это важно, конечно. Но если комплектование меньше 50%, значит, соответствующие подразделения считаются недееспособными, небоеспособными", - заявил президент РФ.