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Интерфакс-АВН

Крупные американские компании хотят вернуться в РФ, есть контакты, надеюсь, будут приниматься решения - Путин

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Санкт-Петербург. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Крупный американский бизнес заинтересован в российском рынке, контакты по этому вопросу ведутся, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что прагматический подход Дональда Трампа поможет принять решения, необходимые для восстановления двусторонних отношений.

"Вы знаете, у меня надежда на то, что господин Трамп не только политик, не только человек, которому американский народ доверил судьбу своей страны, он еще и бизнесмен, и в этом я вижу большой плюс - в том, что он все считает. И поскольку он стал богатым человеком, видимо, считает он хорошо. И вот он считает, к чему приведут те или другие шаги в отношении России, сколько это будет стоит налогоплательщикам, сколько это будет стоить экономике США, получит она от тех или других шагов какой-то плюс, или, наоборот, упадет в минус", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге.

"Мы видим сейчас интерес американского бизнеса к выстраиванию отношений с Россией. Есть уже контакты между крупными нашими компаниями, которые хотят вернуться на наш рынок и вместе работать", - заявил российский президент. Это, по его словам, внушает "определенный сдержанный оптимизм.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
1 комментарий
№1
20.06.2025 05:40
Какая трогательная забота о Трампе и американском бизнесе:),фу блядь..
0
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