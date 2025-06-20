Крупные американские компании хотят вернуться в РФ, есть контакты, надеюсь, будут приниматься решения - Путин

Санкт-Петербург. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Крупный американский бизнес заинтересован в российском рынке, контакты по этому вопросу ведутся, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что прагматический подход Дональда Трампа поможет принять решения, необходимые для восстановления двусторонних отношений.

"Вы знаете, у меня надежда на то, что господин Трамп не только политик, не только человек, которому американский народ доверил судьбу своей страны, он еще и бизнесмен, и в этом я вижу большой плюс - в том, что он все считает. И поскольку он стал богатым человеком, видимо, считает он хорошо. И вот он считает, к чему приведут те или другие шаги в отношении России, сколько это будет стоит налогоплательщикам, сколько это будет стоить экономике США, получит она от тех или других шагов какой-то плюс, или, наоборот, упадет в минус", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге.

"Мы видим сейчас интерес американского бизнеса к выстраиванию отношений с Россией. Есть уже контакты между крупными нашими компаниями, которые хотят вернуться на наш рынок и вместе работать", - заявил российский президент. Это, по его словам, внушает "определенный сдержанный оптимизм.