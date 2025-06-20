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Интерфакс-АВН

РФ предлагала Ирану сотрудничать в области ПВО, иранская сторона не проявила интерес - Путин

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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Договор о стратегическом партнерстве между странами не касается оборонной сферы

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС- Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская сторона предлагала Ирану совместную работу в области ПВО.

"Мы когда-то предлагали нашим иранским друзьям работать в области системы ПВО, но большого интереса партнеры не проявили", - сказал Путин в четверг на встрече с главами мировых информационных агентств.

В ходе встречи президенту РФ был задан вопрос, предполагает ли заключенный с Ираном договор о стратегическом партнерстве возможность передачи российских систем ПВО или вооружений.

"Что касается договора, о котором вы сказали, о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с оборонной сферой", - заявил Путин.

Он отметил, что "иранские друзья об этом и не просят".

Путин пояснил, что РФ предлагала Ирану совместно создавать системы ПВО.

"А что касается отдельных поставок, да, конечно, мы эти поставки осуществляли в свое время, это никак не связано с сегодняшним кризисом", - сказал Путин.

Он отметил, что Иран не просил у России ничего что нарушало бы международные правовые нормы.

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Страны
Иран
Россия
Персоны
Путин Владимир
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