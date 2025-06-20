РФ готова к переговорам по украинскому урегулированию, но Киев тоже должен быть готов к этому - Путин

Следующий раунд переговоров с Украиной может состояться после 22 июня, это обсуждает Мединский со своим визави, сообщил Путин

Санкт-Петербург. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Россия готова провести переговоры по урегулированию украинского конфликта, если Киев будет к этому готов, а его союзники не будут подталкивать Украину к продолжению боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы готовы субстантивно вести переговоры по принципам урегулирования. Надо только, чтобы украинская сторона тоже была к этому готова, и ее западные спонсоры и, так называемые союзники, не подталкивали к борьбе до последнего украинца, а указывали на реалии сегодняшнего дня и подталкивали к договоренностям, а не к продолжению боевых действий", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

По словам Путина, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что ведется согласование проведения следующего раунда переговоров после 22 июня.

"Наши переговорные группы в контакте друг с другом. Я сейчас только у Мединского спрашивал, он говорит, сегодня только разговаривал со своим партнером из Киева. Они, в принципе, договариваются о том, чтобы встречаться после 22 июня", - заявил Путин.

По словам Путина, президент США Дональд Трамп, "на мой взгляд, искренне стремится к урегулированию" конфликта с Украиной.