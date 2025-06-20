Путин согласен, что если бы Трамп был президентом вместо Байдена, СВО бы не было

Президент напомнил, что в один из последних разговоров с экс-президентом США Байденом он обратил внимание последнего на то, что ситуацию "не нужно доводить до горячих конфликтов, нужно все решать мирным путем"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прав, когда говорит о том, что если бы он находился у власти в стране в предыдущий президентский срок вместо своего предшественника Джо Байдена, то спецоперации РФ на Украине можно было бы избежать. С такой позицией американского коллеги согласился президент России Владимир Путин.

"Он говорил неоднократно: "Если бы я был президентом [в предыдущий срок], то этой войны [на Украине] бы не было". Я думаю, что и здесь он прав", - подчеркнул российский лидер на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств.

Путин напомнил, что в один из последних разговоров с экс-президентом США Байденом он обратил внимание последнего на то, что ситуацию "не нужно доводить до горячих конфликтов, нужно все решать мирным путем", а также на необходимость "заставить нынешнее руководство Украины удовлетворить требования своих граждан, проживающих на юго-востоке [страны], прекратить геноцид русскоговорящего населения, прекратить нарушать права человека, о чем постоянно говорила прежняя администрация".

"И, кстати, я ему [Байдену] тогда сказал, что вам кажется, что сейчас все так просто будет решено, но может пройти какое-то время, и окажется, что лучше бы не делать того, куда вы толкаете ситуацию, - вспомнил глава государства. - И действительно, если бы Трамп был президентом, может быть, действительно бы этого конфликта не состоялось. Вполне допускаю".