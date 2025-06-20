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Интерфакс-АВН

Нужно обеспечить как интересы Ирана в сфере мирного атома, так и Израиля - с точки зрения безусловной безопасности, заявил Путин

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Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране.
Источник изображения: © AP Photo / Vahid Salemi

Санкт-Петербург. 19 июня. ИНТЕРФАКС - В связи с ирано-израильским конфликтом следует найти решение для его урегулирования, которое будет обеспечивать интересы Ирана в области разработки мирного атома и Израиля - в части его безусловной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом с тем, чтобы обеспечить как интересы Ирана с одной стороны - на его атомную деятельность, в том числе мирную атомную деятельность, разумеется - имею в виду и мирную атомную энергетику, и мирный атом в других сферах, так и обеспечить интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства", - сказал Путин на встрече с главами международных информационных агентств.

По словам Путина, "это тонкий вопрос, и, конечно, здесь нужно быть очень аккуратным". "Но на мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено", - пояснил президент РФ.

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Путин Владимир
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