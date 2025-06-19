Daily Express: НАТО проведет учения на границе с Россией

НАТО проведет учения Atlantic Trident на границе с Россией, пишет Daily Express. Обычно в них участвуют только Британия, США и Франция, но в этот раз они проводятся в новой стране-участнице, Финляндии. Союзники стремятся "нарастить потенциал сдерживания", учитывая напряженность в отношениях с Москвой.

Финляндия, впервые принимающая у себя многонациональные военно-воздушные учения, открывает новые горизонты в области огневой мощи. Союзники уделяют особое внимание совместным операциям и наращиванию потенциала сдерживания, учитывая возрастающую напряженность в отношениях с Москвой.

Более 40 боевых самолетов и одной тысячи военнослужащих из четырех стран примут участие в масштабных многонациональных военно-воздушных учениях. Основная цель – "восстановить надежное сдерживание и повысить боеспособность" на фоне возрастающих угроз со стороны России. Обычно в ежегодных учениях Atlantic Trident участвуют только Великобритания, США и Франция.

Однако в этом году они проходят в Финляндии, которая имеет общую сухопутную границу с Россией протяжённостью 1271,8 километров. Этот шаг, как утверждают официальные источники, свидетельствует о признании значительных заслуг Финляндии перед НАТО. Напомним, что страна стала членом Североатлантического альянса в 2023 году.

Одна из задач – улучшить взаимодействие между различными типами реактивных самолётов четвёртого и пятого поколений, которые служат для защиты воздушного пространства НАТО.

В десятидневных учениях будут задействованы следующие виды техники: британские истребители Typhoon, французские истребители Rafale, финские истребители F/A-18 Hornet, американские истребители F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagles, а также самолеты-дозаправщики, транспортные самолеты и самолет-разведчик E-3 AWACS.

Важно отметить, что, несмотря на существующие сомнения относительно приверженности США силам НАТО в Европе, военные учения Atlantic Trident пройдут под руководством ВВС США в Европе и Африке (USAFE-AFAFRICA).

Ранее в этом году генерал-майор ВВС США Джейсон Армагост, командующий оперативной группой бомбардировщиков 25-2, отметил: "Наша история с Великобританией, особенно в сфере воздушных операций, очень глубока. Королевские ВВС проводят много тренировок вместе с нами в Америке. И эти исторические связи действительно помогают нам".

В феврале группа из четырех стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52B и B-52H Stratofortress была переброшена в Великобританию. В связи с чем Армагост заявил, что Соединённые Штаты заинтересованы в размещении военно-воздушных сил в Европе для защиты своих политических и стратегических интересов в этом регионе, а также на Ближнем Востоке и в Африке.

"Одна из вещей, которые мы знаем о Тихом океане, – это “тирания расстояния”: чтобы посетить несколько стран, приходится тратить на перелёты гораздо больше времени", – заявил генерал Армагост на авиабазе Королевских ВВС в Фэрфорде (графство Глостершир).

"Однако оперативная группа бомбардировщиков показывает исключительную эффективность на европейском театре военных действий. За то же время мы можем охватить почти весь континент. Из Европы мы можем добраться до Африки и Ближнего Востока. И это стало возможным всего за последние несколько недель. Это действительно ценно", – добавил он.

В 2022 году началась специальная военная операция России на территории Украины. В ответ на это США стали регулярно размещать свои бомбардировщики в Европе. По данным источников в ВВС США, такие развертывания происходят теперь ежеквартально.

"Регулярно проводимые военные учения, такие как Atlantic Trident, играют важную роль в укреплении боевой мощи Соединенных Штатов. Они позволяют нам оттачивать навыки в сложных условиях и улучшать взаимодействие с нашими близкими партнёрами", – заявил вчера вечером представитель ВВС США.