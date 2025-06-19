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Военное обозрение

КСИР: Использование ракет семейства Fattah - начало конца легендарной израильской системы ПВО-ПРО

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Источник изображения: topwar.ru

В ночь на 18 июня продолжился обмен ударами между Израилем и Ираном. Сообщается о череде прилётов по Тегерану, а также об ударах по провинции Исфахан.

В свою очередь Иран атаковал центральную часть Израиля. Катарская служба информации Al Jazeera пишет о десятках ракет. В сообщениях ближневосточных ресурсов говорится, что минимум две трети иранских средств огневого поражения не были перехвачены израильской системой ПВО-ПРО.

При этом Корпус стражей исламской революции подтвердил информацию о том, что для ударов по Израилю используются ракеты семейства Fattah (Fath). Ракета второго поколения из этого семейства – Fattah-2 – Ираном обозначается как гиперзвуковая, на конечном участке траектории способна развивать скорость 13-15 Махов.

Однако КСИР заявляет, что в этом случае использовались ракеты Fattah-1, относящиеся к первому поколению указанного семейства ракет.

Бюллетень КСИР:

Тель-Авив пребывает в тщетных фантазиях и иллюзиях. Мы же поздравляем командиров и рядовых воинов аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции с 11 волной операции «Правдивое обещание 3». В ходе этой войны использовались ракеты Fattah-1. Это начало конца легендарной противоракетной обороны армии врага, его замешательство и самоуничтожение.

Тем временем в самом Иране – череда задержаний лиц, которых уличили в связях с израильской разведкой или подозревают в таковой. В частности, задержаны отдельные лица, в квартирах которых обнаружены взрывные устройства и взрывчатые вещества. Считается, что Моссад готовил их для новых диверсий.

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Страны
Израиль
Иран
Катар
Проекты
ГЗЛА
1 комментарий
№1
19.06.2025 08:57
Как закончатся ракеты у обоих сторон будет молчаливое перемирие на несколько лет, а вот там первая космическая война и полный мир навсегда Ирана и Тель-Авива при полной ничья США и Китая.
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