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Интерфакс-АВН

ОСК и Петербург планируют подписать соглашение о модернизации "Северной верфи" в рамках ПМЭФ - Костин

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На "Северной верфи"
На "Северной верфи".
Источник изображения: ОСК

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК, находится в управлении ВТБ (MOEX: VTBR)) и правительство Санкт-Петербурга планируют подписать соглашение о реконструкции "Северной верфи" (входит в ОСК) в рамках ПМЭФ-2025, сообщил глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин.

"ОСК подписывает важное соглашение с правительством Санкт-Петербурга о фактически реконструкции, я бы даже сказал строительстве крупной "Северной верфи". На месте нынешней будет построена совершенно новая верфь, которая в разы будет превышать по объему производства", - сказал Костин в интервью "Россия-1".

В планах ОСК к 2030 году полностью модернизировать "Северную верфь" в Санкт-Петербурге, говорил ранее Костин.

"Северная верфь" (MOEX: SZVE) - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, специализируется на строительстве боевых надводных кораблей и коммерческих судов различного назначения.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. С августа 2023 года передана в доверительное управление банку ВТБ.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Северная верфь
Персоны
Костин Андрей
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