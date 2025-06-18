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Интерфакс-АВН

Производство военной техники предприятиями "Ростеха" возросло по сравнению с 2021г. в десятки раз - Чемезов

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С.Чемезов
С.Чемезов.
Источник изображения: militarynews.ru

Исполнение гособоронзаказа по критически важным позициям составляет 100%, доложил президенту глава госкорпорации

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Производство боевой техники предприятиями государственной корпорации "Ростех" по сравнению с 2021 годом увеличилось в десятки раз, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Что касается гособоронзаказа. У нас 80 процентов всего вооружения, которое используется на СВО, производится нашими предприятиями. И за 2024 год производство новой легкобронированной техники и танков увеличилось в 1,1 раза, боеприпасов на ствольную артиллерию - в 1,3 раза, для легкобронированной техники и танков - в 2,1 раза, снарядов для реактивных систем залпового огня - в 1,7 раза", - сказал Чемезов во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом Чемезов отметил, что данные показатели - "только за один год, а если сравнивать с 2021 годом, то в десятки раз увеличилось наше производство".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
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