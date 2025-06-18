Войти
Интерфакс-АВН

Нацпроект по космосу утвержден у президента РФ - глава "Роскосмоса"

663
0
0
Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что новый национальный проект по космосу утвержден президентом РФ Владимиром Путиным.

"20 мая на стратсессии у председателя правительства мы в первый раз представили новую версию национального проекта, а на позапрошлой неделе утвердили ее у президента", - сказал Баканов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия направит на национальный проект по космической деятельности 4,4 трлн рублей до 2036 года.

По словам Мишустина, новые инициативы в этой области планируется запустить со следующего года - после окончательной доработки и утверждения президентом России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 20:07
  • 970
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.06 19:54
  • 9455
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.06 19:20
  • 303
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.06 17:36
  • 3
Усталость металла: в районе Соледара разбился российский Су-25
  • 18.06 15:13
  • 0
Европейские милитаристские тенденции
  • 18.06 08:09
  • 6
Мир с Ираном невозможен, если у Тегерана будет ядерное оружие - Трамп
  • 18.06 01:23
  • 1
Армия США официально отменила программу легкого танка M10 Booker
  • 17.06 18:52
  • 24
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 17.06 17:56
  • 2
Гуманитарный вопрос на Ближнем Востоке
  • 17.06 16:33
  • 0
Битва за санкции
  • 17.06 13:31
  • 3
Ответ на "За распоряжением президента нарастить возможности Сухопутных войск стоит фактическая смена многолетней доктрины""
  • 17.06 04:29
  • 1
СМИ США: Пентагон перебрасывает на Ближний Восток самолёты-заправщики в «беспрецедентном» количестве
  • 17.06 03:35
  • 5
Пентагон планирует развернуть к началу осени первую оперативную батарею гиперзвуковых ракет
  • 17.06 01:54
  • 4
После кейса "Ангстрема" власти изменят правила банкротства значимых компаний из-за «текущей экономической и политической ситуации»
  • 16.06 22:54
  • 1
Полковник объяснил принцип работы израильского «Железного купола»