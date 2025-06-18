Нацпроект по космосу утвержден у президента РФ - глава "Роскосмоса"

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что новый национальный проект по космосу утвержден президентом РФ Владимиром Путиным.

"20 мая на стратсессии у председателя правительства мы в первый раз представили новую версию национального проекта, а на позапрошлой неделе утвердили ее у президента", - сказал Баканов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия направит на национальный проект по космической деятельности 4,4 трлн рублей до 2036 года.

По словам Мишустина, новые инициативы в этой области планируется запустить со следующего года - после окончательной доработки и утверждения президентом России.