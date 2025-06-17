УВЗ и ведущий уральский вуз запускают стратегический проект по подготовке специалистов.

Основой сотрудничества станет разработка преемственных образовательных программ

Уралвагонзавод в составе Концерна УВЗ Госкорпорации Ростех заключил соглашение с Уральским федеральным университетом (УрФУ) о стратегическом сотрудничестве по подготовке кадров для предприятия. Совместный проект предполагает разработку специализированных образовательных программ, модернизацию образовательной инфраструктуры и внедрение передовых технологий в обучение.

Основой сотрудничества станет разработка преемственных образовательных программ, объединяющих Нижнетагильский машиностроительный техникум, Нижнетагильский технологический институт (филиал УрФУ) и Уралвагонзавод. Рассматривается прием на совместные программы студентов техникума и института, что обеспечит непрерывность образования — от средне-профессионального до высшего. Это позволит готовить специалистов, чьи компетенции максимально соответствуют запросам производства.

«Перед Уралвагонзаводом стоят особые задачи, и хочется думать, что с нашей помощью предприятие будет справляться с ними быстрее и продуктивнее. Надеемся, что сегодня мы заложили фундамент нашей совместной деятельности на многие годы вперед. Наши договоренности, в первую очередь, нацелены на развитие Нижнетагильского технологического института и машиностроительного техникума, но мы также надеемся, что и в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге появится программа, ориентированная на Уралвагонзавод», — отметил Сергей Кортов, первый проректор Уральского федерального университета.

Стороны также договорились о совместной работе по привлечению выпускников школ в систему среднего профессионального образования, по переподготовке действующих сотрудников завода, а также по внедрению новых форматов обучения, включая проектные методики и цифровые платформы. Будет разработана система мотивации с целевым обучением, гарантиями трудоустройства и программами адаптации молодых специалистов.

«В настоящее время как никогда важно объединить ресурсы образования и производства. Мы не просто готовим кадры, мы формируем кадровый резерв, способный обеспечить технологический суверенитет предприятия на долгие годы вперед. На сегодняшний день подготовка персонала с профессиональной направленностью — одна из приоритетных задач. Уверен, что совместная работа УрФУ и Уралвагонзавода позволит создать востребованные временем образовательные программы, которые будут отвечать стандартам и требованиям современного производства», — сказал исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин.

Эксперты Уралвагонзавода будут участвовать в образовательном процессе: они войдут в состав аттестационных комиссий, будут курировать студенческие проекты на протяжении процесса их реализации, обеспечивая связь теории с производственной практикой.

Важным аспектом соглашения станет модернизация материально-технической базы образовательных учреждений. В частности, обсуждаются планы по ремонту жилья для привлечения иногородних студентов в Нижнетагильский технологический институт, по реконструкции Нижнетагильского машиностроительного техникума, закупке современного оборудования, ремонту учебных классов и созданию лабораторий, что особенно актуально в свете поручений Президента РФ по итогам визита в Свердловскую область.

УрФУ — главный поставщик квалифицированных кадров для промышленных предприятий региона. Сотрудничество университета и УВЗ длится не один десяток лет. Так, например, уже апробирована программа «Мобильная подготовка кадров для высокотехнологичных производств УВЗ». Она включает в себя поступление в техникум по целевому набору, где, начиная с 3-го курса, студент привлекается к работе на производстве и имеет отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ. Затем — обучение в вузе, которое проходит без отрыва от производства и оплачивается.

Также на Уралвагонзаводе создана базовая кафедра нижнетагильского института «Машиностроение». Кроме того, особый акцент сделан на ранней профориентации. Проект «Инженерные классы» позволяет вовлекать в профессию школьников: они имеют при поступлении в вуз дополнительные баллы и другие преимущества.