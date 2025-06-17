Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана, выступили за политическое решение ядерной проблемы

Обсуждена украинская проблематика

Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основное внимание уделено резко обострившейся обстановке на Ближнем Востоке. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и других норм международного права", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что "с обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжелыми долгосрочными последствиями для всего региона. Лидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов, в том числе касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами".

Условлено, что в этой связи профильные ведомства двух стран будут поддерживать плотное взаимодействие.

"При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам. Отмечено, что Россия строго выполняет договоренности по итогам их второго раунда, в том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными", - говорится в сообщении.