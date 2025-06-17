ВВС Перу планируют выбрать победителя тендера в рамках программы закупки 12 новых истребителей в конце июля

ЦАМТО, 16 июня. Военно-воздушные силы Перу выберут победителя тендера в рамках проекта по закупке начальной партии из 12 новых истребителей в конце июля.

В интервью Edicion Especial командующий ВВС Перу генерал Карлос Чавес Катериано заявил, что "Министерство экономики и финансов, как ожидается, опубликует бюджет на приобретение первых 12 истребителей к концу этого месяца, а контракт купли-продажи будет подписан во второй половине года, вероятно, ближе к концу года". Командующий также сообщил, что решение о предпочтительном варианте будет предоставлено Министерству обороны Перу к концу июля.

Согласно сообщениям, к концу июля министерству будет представлен список в приоритетном порядке (то есть позиции 1-я, 2-я и 3-я), которые займут три истребителя из короткого списка, в который вошли "Рафаль" французской Dassault Aviation, F-16 Блок.70 американской Lockheed Martin Aeronautics и JAS-39E "Грипен" шведской Saab. Всего ВВС Перу рассматривали список из 12 предложений, из которого были исключены варианты, которые меньше всего соответствовали оперативным и бюджетным реалиям. В настоящее время командование ВВС находится на заключительном этапе получения окончательных цен и условий поставки самолетов от трех участников торгов.

Как уже сообщал ЦАМТО, командующий ВВС Перу генерал Карлос Чавес Катериано в апреле этого года подтвердил, что реализуемая закупка 24 новых истребителей будет разделена на два этапа: первые 12 самолетов планируется заказать в этом году, а еще 12 ед. – в 2026 году.

На приобретение первых 12 истребителей, сопутствующей логистической поддержки и начального пакета вооружений в бюджете на 2025 ф.г. предусмотрено выделение средств в размере 2 млрд. долл. Еще 1,5 млрд. долл. будут включены в государственный бюджет на 2026 ф.г. для приобретения второй партии истребителей. Начиная с 2027 года, ВВС потребуются дополнительные средства для поддержки функционирования и модернизации самолетов, а также подготовки пилотов.

Командующий также подтвердил, что все 24 истребителя будут закуплены у одного производителя, поскольку приобретение двух типов самолетов не имеет смысла и обходится дороже.