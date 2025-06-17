Пентагон пересмотрит свое участие в альянсе AUKUS в соответствии с приоритетами Трампа

ЦАМТО, 16 июня. Пентагон пересматривает участие в альянсе AUKUS на предмет соответствия приоритетам администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил представитель ведомства.

"Министерство проверяет AUKUS в рамках обеспечения того, чтобы эта инициатива предыдущей администрации соответствовала президентской программе "Америка прежде всего", – заявил представитель.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила о запуске проверки с целью установить, должны ли США отказаться от участия в проекте по подлодкам в рамках AUKUS, где партнерами США выступают Австралия и Великобритания. Согласно данным источников, пересмотр участия Вашингтоном вызвал тревогу в Лондоне и Канберре.