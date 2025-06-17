Писториус объявил о планах выделить еще 1,9 млрд. евро военной помощи Киеву в 2025 году

ЦАМТО, 16 июня. Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах выделения еще 1,9 млрд. евро военной помощи Украине в 2025 году, сообщил портал немецкого телеканала N-TV.

"Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о планах предоставления дополнительной военной помощи в размере 1,9 млрд. евро. По его словам, средства будут направлены, в том числе, на закупку ракет большой дальности", – цитирует "РИА Новости" сообщение телеканала N-TV.

Министр сообщил об этом 12 июня на совместной пресс-конференции с В.Зеленским в Киеве.

"Если бундестаг одобрит выделение дополнительных средств, Германия в 2025 году предоставит Украине в общей сложности около 9 млрд. евро помощи", – говорится в сообщении телеканала.