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Кабмин Украины планирует увеличить военные расходы в 2025 ф.г. на 9,6 млрд. долл.

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Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 16 июня. Кабинет министров Украины планирует увеличить военные расходы в 2025 ф.г. на 400 млрд. гривен (9,6 млрд. долл.), сообщили 11 июня в пресс-службе Верховной рады.

"Правительство готовится подать в Верховную Раду изменения в госбюджет примерно на 400 млрд. гривен (9,6 млрд. долл.)... Никаких перебоев в обеспечении военнослужащих не будет", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Верховной рады.

Как уточнили в украинском парламенте, эти расходы должны покрываться за счет налоговых и таможенных поступлений, облигаций внутреннего госзайма, а также грантов от партнеров.

Как заявила глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, изменения в бюджет планируется утвердить до конца лета.

Как напоминает "РИА Новости", ранее в Счетной палате Украины заявили, что расходы страны на оборону в первом квартале 2025 года превысили 73% от общего объема трат бюджета, составив почти 29 млрд. долл.

В мае депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что в 2025 году Украине придется увеличивать оборонные расходы более чем на 400 млрд. гривен.

В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что Минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. По оценке "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным.

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