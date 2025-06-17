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Интерфакс-АВН

ЕС новыми санкциями будет добиваться прекращения огня на Украине - глава МИД Франции

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Флаги Евросоюза. Архивное фото
Флаги Евросоюза. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Париж. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Готовящийся 18-й пакет санкций ЕС в отношении РФ будет "одним из наиболее мощных", он нацелен на то, чтобы Россия согласилась на 30-дневное прекращение огня, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, он рекомендовал Европейской комиссии, чтобы этот пакет санкций в отличие от предыдущих был использован для принуждения российской стороны к "прекращению огня, по меньшей мере, на 30 дней, может быть, больше", что, по его мнению, "позволит провести настоящие переговоры".

"Я очень рад, что Европейская комиссия приняла наши предложения, направленные против ряда ведущих игроков российской нефтяной отрасли", - сказал Барро в воскресенье в эфире канала RTL, добавив, что "некоторые меры также затронут третьи страны".

"Мы продолжим усиливать этот пакет, который еще не принят, ограничивая передвижение российских дипломатов по европейской территории", - добавил глава французского МИД.

Барро повторил цель ЕС "полностью освободиться от российских ископаемых энергоносителей". "По газу мы этого добьемся в будущем году, а по нефти должны уже сейчас", - утверждал министр.

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